Le début de la nouvelle génération de PlayStation et Xbox est une source d’enthousiasme pour des millions de joueurs à travers le monde et, bien que Sony et Microsoft sachent qu’ils sont en concurrence sur un marché et essayent de captiver le plus grand nombre de joueurs, il y a aussi de la place pour cordialité. Hier encore, Shuhei Yoshida, ancien président de Sony Worldwide Studios, a montré sa Xbox Series X et aujourd’hui Aaron Greenberg a rendu la courtoisie en souhaitant bonne chance à la société japonaise.

A travers un message posté sur son compte Twitter officiel, Aaron Greenberg, responsable marketing Xbox, souhaite la meilleure des chances à PlayStation, notamment à Shuhei Yoshida qu’il considérait comme son ami, dans les heures suivant le lancement de la PlayStation 5. Le manager Xbox a célébré l’arrivée de la nouvelle console Sony et a souligné que l’important n’est pas là où les fans jouent, mais l’union que le jeu génère avec ceux qui l’apprécient dans le monde entier. Quelques instants après la publication, le message a été répondu par Shuhei Yoshida, actuel chef des indies de PlayStation, qui a remercié le geste.

Merci Aaron, un super message 🥳 – Shuhei Yoshida (@yosp) 12 novembre 2020

Comme cela s’est produit avec le manager de PlayStation, l’action de Greenberg a été considérée comme un acte de respect et de cordialité envers la concurrence Xbox.

Nous sommes donc à quelques heures des débuts officiels de la PlayStation 5 et cela marquera le début d’une nouvelle génération pour les utilisateurs de console.

