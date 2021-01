Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 03/01/2021 20:24

Assassin’s Creed Valhalla a fait ses débuts le mois dernier, et de nombreux fans de la série la considèrent comme l’un des meilleurs opus de ces dernières années. Cependant, Ubisoft Il n’est pas entièrement satisfait du produit sur lequel nous avons mis la main, et ses développeurs ont promis de mettre en œuvre un certain nombre d’améliorations pour rendre l’expérience «aussi bonne que possible».

Dans une récente interview avec le producteur du jeu, Julien Laferriére, il a été expliqué que Ubisoft apportera des changements constants au jeu en fonction des commentaires des joueurs, comme ce qui s’est passé avec Odyssée:

«Je pense qu’Odyssey a très bien écouté les commentaires de leurs joueurs. Lorsque nous avons examiné les plans post-lancement de Valhalla, il était important d’avoir des changements qui améliorent l’expérience du joueur, et aussi de pouvoir réagir aux nouvelles plateformes. Nous avons eu un excellent accueil sur PS5, Series X et PC – les gens apprécient certainement les capacités élevées du jeu, nous voulons donc continuer à en tirer parti. Cela ne doit pas ressembler à un cliché, mais pour moi, il s’agit d’écouter les gens et de réagir à cela, ainsi qu’à tous les nouveaux contenus et fonctionnalités ajoutées.

Laferrière a également révélé que lui et son équipe envisageaient d’ajouter le combat naval à Valhalla, mais le résultat final n’était pas exactement ce qu’ils avaient à l’esprit et en conséquence il a été retiré du jeu.

