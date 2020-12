Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il ne reste que quelques jours à 2020 et, comme lors d’occasions précédentes, cette fois permet de raconter ce que les mois d’une année restants dont on se souviendra pour être très uniques en raison de l’influence de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Bien que cette maladie ait eu des effets négatifs dans le monde et dans de nombreuses industries, ses effets sur l’industrie du jeu vidéo ont été très positifs à tel point que des chiffres historiques ont été enregistrés. Une façon de le vérifier consiste à vendre des jeux et précisément la boutique en ligne la plus importante au monde, Amazon, vient de partager sa liste de jeux les plus vendus et donne la couronne au jeu qui brille sans aucun doute le plus en 2020.

Nous faisons clairement référence à Animal Crossing: New Horizons, le jeu exclusif de Nintendo qui est devenu un énorme succès pour l’excellence de ses mécanismes de jeu, en dehors de la conjonction avec des facteurs coïncidents tels que sa première au milieu de l’épidémie de pandémie et de l’enfermement. . Pour ces raisons, Animal Crossing: New Horizons peut être considéré comme synonyme de 2020.

Cela s’est reflété dans les listes de ventes à travers le monde, nous vous avons informé qu’au Japon c’était un succès et aujourd’hui Amazon confirme qu’il a également été un succès dans sa plateforme aux États-Unis et au Royaume-Uni, puisqu’il s’agissait du jeu le plus vendu. En fait, le titre est apparu 3 fois au total dans les 2 listes, puisque la version numérique occupait également une place importante aux États-Unis.

Dans le cas où vous l’avez manqué: vous pouvez partager vos souvenirs et votre île d’Animal Crossing: New Horizons dans un musée.

Nintendo a dominé les graphiques de vente de jeux sur Amazon

Ce qui est également frappant dans les informations d’Amazon, c’est que dans les deux listes, les titres exclusifs pour Nintendo Switch occupaient des places très importantes, en particulier dans la liste des États-Unis, puisque 8 des 10 premières places étaient occupées par des exclusivités Nintendo, 3 dont a fait ses débuts cette année. Ce qui précède est vraiment surprenant et reflète l’importance de la marque dans la région.

Animal Crossing: New Horizons n’était pas la seule exclusivité qui figurait sur la liste, puisque dans The Last of Us: Part II est également apparu, qui a réussi à rester aux positions 7 et 9 de la liste du Royaume-Uni et des États-Unis, respectivement. .

Nous vous laissons la liste des jeux les plus vendus d’Amazon en 2020.

Amazon États-Unis

Animal Crossing: New Horizons (physique) Super Mario 3D All-Stars Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros.Ultimate Animal Crossing: New Horizons (numérique) Cyberpunk 2077 (PlayStation 4) Ring Fit Adventure Hyrule Warriors: Age of Calamity The Last of Us : Partie 2 The Legend of Zelda: Breath of the Wild

amazon Royaume-Unis

Animal Crossing: New Horizons FIFA 21 (PlaySTation 4) Minecraft (Nintendo Switch) Super Mario 3D All-Stars FIFA 21 (Xbox One) Just Dance 2021 (Switch) The Last of Us Part 2 Cyberpunk 2077 (PlayStation 4) Assassin’s Creed Valhalla ( Xbox One) Assassin’s Creed Valhalla (PlayStation 4)

Que pensez-vous de ces informations? Quels jeux de la liste avez-vous achetés en 2020? Dites le nous dans les commentaires.

Animal Crossing: New Horizons a été la clé du succès de Nintendo Switch en 2020. Il y a quelques semaines, le titre de la simulation dépassait déjà en quelques mois les unités vendues de Mario Kart 8 Deluxe, qui a fait ses débuts il y a des années.

Animal Crossing: New Horizons est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2