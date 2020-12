Dès que vous avez entendu le klaxon d’appuyer sur le bouton d’urgence à la fin du dernier Indie World, vous êtes sûrement nombreux à sauter de votre siège. Et c’est que l’arrivée de Among Us, le phénomène de ces derniers mois, sur Nintendo Switch est quelque chose que beaucoup d’entre nous ont demandé, mais peu d’entre nous s’attendaient à ce qu’il se produise. Les premiers imposteurs ont déjà semé le chaos sur Nintendo Switch et ils n’ont pas mis longtemps à se rendre compte que lors de l’organisation d’un jeu en mode local, le jeu permet de sélectionner la nouvelle carte qui sortira au début de l’année prochaine. Mais bien sûr, qui peut se réunir avec au moins trois amis pour jouer localement avec celui qui tombe dans le monde? En fin de compte, il existe une astuce pour même jouer à cette carte en ligne.

Comment jouer à la nouvelle carte Parmi nous sur Nintendo Switch

Celui ci-dessus est la bande-annonce de la nouvelle carte présentée lors du gala The Games Awards qui a eu lieu vendredi matin. C’est la plus grande carte à ce jour, avec de nouvelles tâches, de nouvelles façons de se déplacer entre les instances et la possibilité de choisir dans quelle salle commencer à jouer après chaque réunion. Heureusement, si vous avez la version Nintendo Switch et trois autres amis avec le jeu, vous pouvez accéder à cette carte en suivant ces étapes:

Sélectionnez pour jouer à un jeu localement. Créez votre propre jeu. Sur votre ordinateur, allez dans le menu des paramètres et sélectionnez “Dirigeable” dans le sélecteur d’étape. Sortez et jouez en ligne. Sélectionnez pour créer un jeu en cliquant sur le bouton “hôte”. · Ne sélectionnez aucune carte, créez plutôt une salle et faites rejoindre vos amis. Bien sûr, vous devez au moins être quatre joueurs.

Et c’est tout, donc tu peux jouer une version sans terminez la nouvelle carte de Among Us, il y aura donc des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne vont pas du tout bien. Quoi qu’il en soit, profitez-en, car cela sent qu’ils vont le réparer le plus tôt possible. Nous aurons toujours cette vidéo de GameXplain parlant de la nouvelle carte:

