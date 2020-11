Accessoires et packs de PS4, Xbox One et Nintendo Switch parmi les offres exceptionnelles du Black Friday

Contrôleurs, casques, consoles et bien plus encore parmi cette nouvelle sélection de réductions pour le Black Friday.

Tout au long de cette semaine, nous avons couvert certains des accessoires disponibles pour PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch à certaines occasions, mais nous n’avons pas concentré tout un texte autour d’eux; C’est l’objectif de ce texte: donner une plus grande couverture à certains accessoires et packs de consoles que nous avons vus tout au long de la journée, le dernier avant le Black Friday.

Accessoires et packs de consoles PlayStation 4 en vente aujourd’hui

À partir de la console Sony, elle bénéficie généralement d’une bonne couverture par Sony lui-même et par des tiers qui se lancent dans la création d’articles à utiliser par elle; Dans cette liste, nous nous concentrons sur le premier de ceux nommés.

Télécommande Dualshock 4 V2 pour 39,99 euros (Prix d’origine 66,99 euros). Le contrôleur PS4 d’origine a été rétrogradé plusieurs fois dans la vie d’une console Sony, donc si vous en avez besoin pour une raison quelconque, c’est l’une de vos meilleures chances de l’obtenir.

Casque sans fil Steelseries Arctis 1 pour 89,99 euros (Prix d’origine 119,99 euros). Cet examen de l’Arctis original est l’une des options les plus intéressantes en termes de son sans fil que nous avons actuellement, à la fois pour la compatibilité et les performances; il est maintenant en vente.

Marvel’s Iron Man VR + Move Twin Pack pour 78,99 euros (Prix d’origine 99,99 euros). Que vous soyez intéressé ou non par le titre Iron-Man inclus dans ce pack, au prix actuel, c’est l’un des meilleurs moyens d’obtenir deux contrôleurs de mouvement PlayStation Move.

PlayStation VR Megapack 3 pour 229,99 euros (Prix d’origine 329,99 euros). Ce pack complet pour la réalité virtuelle Sony comprend tout ce dont vous avez besoin pour commencer à profiter des titres qu’il comprend. De plus, le boîtier est compatible avec PlaySation 5.

PlayStation 4 + Dualshock 4 V2 + console Spider-Man: Miles Morales pour 329,99 euros (Prix d’origine 384,89 euros). Pour ceux qui recherchent encore une PlayStation 4 à un bon prix à ce stade, ce pack comprend une version Slim de 500 Go avec un contrôleur supplémentaire et le nouveau titre Spider-Man.

Accessoires et ensembles de consoles Xbox en vente aujourd’hui

Parler d’accessoires pour Xbox One, c’est aussi parler d’accessoires pour Xbox Series, étant donné la compatibilité quasi totale entre les périphériques, appareils et accessoires pouvant être utilisés dans la famille précédente de consoles Microsoft; Une bonne partie de ceux mis en évidence ici bénéficient de cette capacité d’utilisation.

Manette Xbox Series pour 49,99 euros (prix d’origine 59,99 euros). La révision de la commande que tant de joies ont donnée à Microsoft, avec la particularité d’être légèrement réduite par rapport à son prix d’origine. Il est entièrement compatible avec Xbox One et Xbox Series.

Casque sans fil Steelseries Arctis 1 pour 89,99 euros (Prix d’origine 119,99 euros). Comme pour la version Bluetooth, cette révision du modèle Steelseries est l’une des meilleures propositions actuelles sur les consoles Microsoft pour le prix auquel elle est en vente.

Volant Logitech G920 Driving Force pour 199 euros (Prix d’origine 279 euros). Il faisait partie de notre sélection de recommandé dans notre guide d’achat de roues de simulation; bien qu’il existe maintenant une nouvelle version, la compatibilité avec les nouvelles consoles Microsoft et son prix actuel nous incite à recommander ce volant ici aussi.

Stockage externe WD My Passport (5 To) pour 102,19 euros (Prix d’origine 149,99 euros). Le stockage externe sur Xbox One est une option parfaitement valable, et sur Xbox Series, il est toujours utile, nous pensons donc que cette offre pour ce disque dur externe de WD est une bonne proposition.

Console Xbox One S Digital Edition pour 159 euros (Prix d’origine 219 euros). Pour ceux qui veulent profiter du catalogue Xbox et des avantages du Game Pass sans avoir recours à un PC et sans avoir à acheter une console nouvelle génération, peut-être que cette proposition de Xbox One S sans lecteur vous plaira. De plus, il comprend deux titres pour profiter de la console.

Accessoires Nintendo Switch en vente aujourd’hui

La Nintendo Switch, par sa nature convertible et portable, ressemble à une console conçue pour faire briller ses accessoires, la plupart aidant à faire ressortir les qualités de la console, ou à lisser les aspérités de certains de ses points faibles. Dans cette liste, nous nous concentrons sur sa version originale, mais de nombreux éléments inclus peuvent être utilisés avec sa version Lite.

Joy-Con couleur néon pour 74,95 euros (prix d’origine 84,95 euros). Ce n’est pas le meilleur prix que nous ayons vu tout au long de l’année pour ces contrôleurs pour la console hybride de Nintendo, mais ils sont toujours un élément clé de la console dans son édition régulière, et ils sont toujours en dessous de leur valeur d’origine.

Carte microSDXC SanDisk pour Nintendo Switch pour 63,85 euros pour Text euros (Prix d’origine 89,90 euros). C’est l’un des prix les plus bas pour lesquels nous avons trouvé cette carte SanDisk MicroSDXC officialisée par Nintendo jusqu’à présent; Ce tampon offre peu de valeur ajoutée, mais la compatibilité de la console est assurée, a beaucoup d’espace, est magnifiquement conçu et est en vente.

Adaptateur Bluetooth Gulikit pour 21,59 euros (Prix d’origine 29,99 euros). Ce petit adaptateur nous permet de connecter des appareils Bluetooth à notre Nintendo Switch pour profiter de périphériques tels que des écouteurs sans fil sans problèmes d’incompatibilité.

