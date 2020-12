Les filiales de Leyou Technologies incluent les créateurs de Gears Tactics et du prochain MMO du Seigneur des Anneaux.

Il y a quelques mois nous avons fait écho dans 3DJuegos un principe d’accord pour négocier le achat de Leyou Technologies de la part de Tencent, maintenant son acquisition est un fait. Les actionnaires du conglomérat chinois ont donné leur accord à une transaction évaluée à 1,5 milliard de dollars qui changera les propriétaires des parents Warframe et Splash Damage de 23 décembre.

Leyou Technologies a passé quelques jours sur l’orbite de Sony, selon la rumeur, une offre pouvant atteindre 1 200 millions de dollars. Cependant, quelques jours après cette nouvelle, Tencent est apparu signant un accord d’exclusivité pour négocier l’achat.

La société basée à Hong Kong est surtout connue pour ses filiales, notamment Extrêmes numériques (Warframe), Dommages causés par les éclaboussures (Gears Tactics) et Athlon Games, responsable d’un MMO ambitieux du Seigneur des Anneaux qui pourrait mettre du temps à atteindre les magasins selon des informations récentes. Leyou Technologies possède également Jeux Kingmaker et Radiance, ainsi que 20% du capital du studio Certain Affinity, avec des crédits de collaboration sur les séries Halo et Call of Duty.

Un mouvement de plus pour un 2020 plein de changements de capital dans l’industrie. En ce sens, nous collectons également aujourd’hui l’offre d’EA de Codemasters, supérieure au présenté par Take-Two, bien que rien comparé au coup porté à la table que Microsoft a donné il y a quelques mois en annonçant l’acquisition de Bethesda pour 7,500 millions de dollars. Sony est également entré dans la capitale d’Epic Games cet été tandis que Koch Media a racheté les responsables de Shadow Warrior parmi d’autres studios.

De retour chez Tencent, la holding accroît ainsi sa participation dans le secteur où elle est actionnaires majoritaires et minoritaires d’un grand nombre d’entreprises, étant propriétaires de Riot Games, parents de League of Legends, Funcom, auteurs de Conan Exiles entre autres sociétés de plus ou moins grande renommée. Par curiosité, Leyou Technologies était jusqu’en 2014 une entreprise chinoise qui il a vendu de la viande de poulet.

