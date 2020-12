L’un des prix les plus bas pour lesquels vous pouvez profiter de l’énorme catalogue de jeux de Nintendo sur votre ordinateur portable.

Ce n’est un secret pour personne que décembre est l’une des dates les plus importantes pour l’achat de cadeaux de Noël typiques, soit pour un être cher, soit à travers une magnifique manœuvre à une personne – personne ne sait mieux que soi – c’est la période de l’année qui est généralement choisi pour faire de tels cadeaux. Si vous aviez en tête certaines des consoles Nintendo actuelles pour cela, il est très probable que cette offre dans la version Lite de Nintendo Switch vous intéressera.

Grâce au portail eBay, nous pouvons le trouver tout neuf et envoyé d’Espagne par un magasin indépendant pour un prix de 199,95 euros, un peu plus bas que les 229 euros auxquels on trouve habituellement le système et très proche des 189 euros auxquels se situe son minimum actuel. De plus, nous pouvons l’avoir là où nous en avons besoin quelques jours après l’expédition, juste à temps pour les dates indiquées.

Ce que la console Nintendo a à offrir n’est un secret pour aucun de nos lecteurs, car dans le système, nous pouvons trouver des titres aussi célèbres que l’actuel Animal Crossing: New Horizon u chefs-d’œuvre authentiques comme The Legend of Zelda Breath of the Wild; Bien qu’il s’agisse de la version Lite, nous ne pouvons en profiter qu’au format portable, laissant l’option de bureau pour la Nintendo Switch d’origine.

Acheter la Nintendo Switch Lite pour 199,95 euros sur eBay

En savoir plus: Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Deals.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');