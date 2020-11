Un rapport tente de trouver une explication au vol massif de la console Sony, et cela semble grave.

Nous quittons novembre et approchons la fin de l’année. Ce mois a été spécial pour lui lancement des consoles de nouvelle génération, Xbox Series X, Xbox Series S et PlayStation 5. Il y a eu tellement de demande que le stock est insuffisant, alors en acheter un vous donne presque de la chance. Mais que faire si ce qui arrive chez vous il n’y a rien à voir avec la console?

Dans Royaume-Uni il semble y avoir un vrai problème avec les envois PS5. Dans un rapport détaillé d’IGN UK, le journaliste Bex April May a déclaré que de nombreuses consoles Sony ont été volés au Royaume-Uni, et le problème semble venir d’Amazon. Est plus, elle-même a reçu une friteuse au lieu de votre PS5. À ce moment-là, il a commencé à s’enquérir du problème.

Ce que May a trouvé est inquiétant– Apparemment beaucoup d’envois PS5 ont été remplacés pour les produits à moindre coût, comme la litière pour chat, les draps ou les équipements sportifs. Dans d’autres cas, la version du magasin est celle d’expédition est perdue. Selon le journaliste, le problème peut être localisé dans le concessionnaires, parce que les les paquets semblent falsifiés et parce que l’une de leurs sources fonctionne chez Amazon et déclare qu’il existe de nombreux mesure de sécurité pour empêcher le vol.

Dans Jeux 3D On vous dit qu’un Espagnol a reçu des briques à la place de sa PS5 et, bien qu’évidemment on ne puisse pas savoir ce qui se passe vraiment dans le cas du Royaume-Uni, le journaliste croyez que derrière il y a un organisation criminelle professionnelle. Une autre de ses sources indique que son entreprise a effectué des livraisons de produits Apple et, à un moment donné, certains criminels ont commencé à pot-de-vin leurs chauffeurs afin qu’ils ne livrent pas les colis et ne les volent pas, de sorte que l’organisation revendre. Peut-être que quelque chose de similaire se produira dans ce cas.

Ce Ça pourrait être comme ça parce que, apparemment, de nombreux acheteurs qui ont reçu un autre produit (ou qui ont été directement informés que l’envoi a été perdu) se sont rendu compte que les livreurs restaient près de leurs maisons pendant quelques minutes, mais ils ne sortirent pas du fourgon. La raison en est, selon le rapport, que les travailleurs sont géolocalisé et doit être proche du lieu de livraison pour marquer comme livré le produit.

Comme l’a souligné May, le manque de stock de la PS5 en fait un produit très recherché et, en fait, c’est revendre sur certaines plateformes en échange de beaucoup d’argent. Il semble que les vols de consoles soient à l’ordre du jour, ce qui s’est également produit au Chili. May continuera à enquêter, tandis qu’Amazon fait de même (il l’a «compensée» avec 10 livres à dépenser dans le magasin). Quoi qu’il en soit, si vous avez reçu votre PS5 en bonnes conditions, nous vous demandons cette semaine dans Jeux 3D comment étaient tes premiers jours avec elle.

