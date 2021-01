La dernière aventure de l’agent 47 arrive cette semaine dans les magasins pour PC, PlayStation, Xbox, Switch et Stadia.

La trilogie actuelle Hitman touche à sa fin ce mercredi, 20 janvier, avec le lancement de Hitman 3, un jeu vidéo d’action et de furtivité où les joueurs doivent se remettre sous la peau du Agent 47 Dans une aventure qui vous mènera à travers des lieux exotiques et luxueux pleins d’opportunités créatives, certains de ces lieux peuvent être vus dans la bande-annonce de lancement du titre de IO Interactive, publié il y a quelques minutes avec de nombreuses doses d’action.

Dans Hitman 3, nous voyagerons de Dubaï à une grande ville chinoise en passant par l’AngleterreAvec cette vidéo, l’équipe de Copenhague met à nouveau l’accent sur les lieux que nous devrons visiter avec Hitman 3 si nous voulons mener à bien les missions différentes et stimulantes, des environnements “méticuleusement détaillés” mais avec une grande liberté de mouvement, parmi lesquels on retrouve l’émirat de Dubaï, la ville chinoise de Chongqing, le manoir de Thornbridge, au milieu de l’Angleterre, etc.

Pour les montrer dans la bande-annonce, IO Interactive a accompagné les images de deux minutes et demie d’une chanson chantée par Mindy Jones avec une musique de Bjarke Niemann.

Hitman 3 est lancé sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Stadia et Nintendo Switch sous une version de jeu en nuage. L’aventure d’action est présentée comme la fin d’un voyage, une histoire où l’agent 47 rencontre son vieil ami Lucas Gray et doit éliminer les partenaires de Providence. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu vidéo, vous pouvez consulter quelques impressions jouables avec Hitman 3 publiées dans 3DJuegos où Carlos Gallego a raconté certaines de ses actualités et montré son enthousiasme pour l’une des Top des sorties du début de l’année.

Hitman 3 et son exclusivité avec Epic Games Store

La clôture de la trilogie World of Assassination arrivera exclusivement sur PC pour la boutique Magasin de jeux épiques, quelque chose qui a soulevé des doutes parmi les utilisateurs pour pouvoir profiter de l’une des attractions annoncées par les responsables, la possibilité d’importer et de profiter dans Hitman 3 de tous les Hitman et Hitman 2 emplacements gratuits, deux jeux vidéo que peu de joueurs informatiques ont dans leur bibliothèque Steam. Aujourd’hui, IO Interactive s’est prononcé sur ce sujet, assurant aux utilisateurs qu’ils n’auront pas à acheter à nouveau les deux premières tranches de la série Hitman.

Sur les pages de 3DJuegos vous pouvez consulter l’analyse d’Hitman ainsi que la revue d’Hitman 2, deux propositions lancées respectivement en 2016 et 2018.

En savoir plus: Hitman 3 et IO Interactive.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');