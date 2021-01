Epic Games Store finalise sa promotion de Noël en proposant un Action-RPG assez bien valorisé dans le genre.

Téléchargement de l’avant-dernier jour jeux gratuits de la boutique numérique Epic Games Store via leur promotion des Fêtes. De cette façon, tout utilisateur enregistré a pu augmenter sa bibliothèque avec 15 jeux, et pour une durée limitée, nous pouvons télécharger un titre à partir d’un Saga RPG.

Torchlight II est l’avant-dernier jeu de la promotion des fêtes d’Epic Games StoreTorchlight II est le nouveau jeu disponible sur Epic Games Store et, comme vous le savez après tous ces jours, vous avez 24 heures pour le réclamer et l’obtenir sans frais supplémentaires, pour le garder pour toujours. Ceci est le deuxième volet de la saga créée par Jeux de runes, qui parmi ses nouveautés comprenait une section multijoueur coopérative, à la fois en ligne et sur un réseau local. Il se distingue également par les possibilités de personnalisation de ses lecteurs et une interface beaucoup plus claire. Vous pouvez le télécharger à partir de ce lien.

C’est le quatorzième titre que nous pouvons télécharger sur l’Epic Games Store depuis que sa promotion de Noël a commencé le 17 décembre. À la fin de l’année, ils passeront probablement continuez à donner un ou deux matchs chaque jeudi, comme ils l’ont fait jusqu’à présent.

Si vous voulez en savoir plus sur Torchlight 2, ne manquez pas notre analyse, dans laquelle nous définissons le titre comme “l’un des meilleurs de son année” dans le genre des RPG d’action.

En savoir plus: Epic Games Store.

