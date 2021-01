Un joueur transforme le film de 1993 en cette célèbre bande-annonce du jeu CD Projekt de l’E3 2018.

«En 2077, ma ville a été élue le pire endroit où vivre en Amérique», a commenté la narration de cette célèbre bande-annonce de Cyberpunk 2077 d’il y a plusieurs étés. Et le protagoniste ne l’a pas dit à cause des bugs qui peuplent Ville de nuit, mais à cause de la violence qui sévit dans les rues de cette ville dominée par les corporations et les gangs. Mais bien sûr, dans ce vote, ils n’ont pas tenu compte de la version dystopique de New York avec laquelle Hollywood Pictures a terrifié tous les fans de Super Mario en 1993. Et oui, nous avons parlé de “celui-là” film super mario.

Regardons les choses en face, le film de Super Mario Bros. publié au début des années 90, il pourrait être amélioré, pour ainsi dire. Mais cela fonctionne très bien lorsque nous le transformons en un travail cyberpunk sorti de son contexte. C’est ce qu’a dû penser un utilisateur de Twitter connu sous le nom de Mangerive, qui a donné naissance à cette création qui danse sur la ligne entre génie et folie. Cyberpunk 2077 et le film Super Mario?

Des rues sombres pleines de pollution, des néons et du cinéma érotique partout, des vieilles femmes armées et dangereuses … S’il n’y avait pas ces dinosaures ce qu’ils disent être des koopas, le film Super Mario serait très populaire en tant que travail dans l’univers Cyberpunk 2020. Et avec la façon dont il est bien édité bande-annonce de fan de filmJe ne peux pas parler pour le reste de l’écriture, mais un serveur veut presque réessayer le long métrage.

CD Projekt commence les remboursements pour Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 n’a pas eu le lancement de rêve par CD Projekt RED, quelque chose qui ne surprendra personne à ce stade. Les circonstances de sa création ont conduit la société polonaise à promettre un remboursement à tous les joueurs qui ont postulé en décembre, et les remboursements aux joueurs ont commencé à être émis la semaine dernière. De même, le conseil d’administration de la société a publié une déclaration mettant à jour la feuille de route pour Cyberpunk 2077.

Le CDPR se concentrera d’abord sur réparer et améliorer le titre par le biais de mises à jour, puis offrir ces DLC gratuits qui étaient à l’origine datés début 2021. Et plus tard, dans la seconde moitié de 2021, les versions de nouvelle génération du jeu arriveront pour PlayStation 5 et Xbox Series X. Si vous voulez savoir ce que Night City a offert comme point de départ sur les ordinateurs, voici notre analyse de Cyberpunk 2077 pour PC.

