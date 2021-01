La version Oculus Quest 2 recevra bientôt un nouveau mode de jeu gratuit.

L’année dernière 2020 a été l’une des meilleures pour les fans de réalité virtuelle. Nous avons apprécié l’extraordinaire mise en vente de Half Life Alyx et Oculus Quest 2 qui cherchent à vulgariser la technologie auprès du grand public, mais nous ne pouvons pas ignorer le remarquable The Walking Dead: Saints and Sinners, que nous savons maintenant, a connu des ventes importantes. Succès.

La version Oculus Quest 2 s’est vendue 10 fois plus que RiftSkydance Interactive a annoncé que ce jeu vidéo d’action, d’horreur et de survie de zombies a généré plus de 29 millions de dollars depuis sa mise en vente il y a un peu plus d’un an, devenant ainsi l’un des jeux de réalité virtuelle les plus vendus de 2020. Initialement sorti sur PlayStation VR et d’autres appareils PC VR, ce jeu vidéo de la série The Walking Dead a atterri à la fin de la année à Oculus Quest 2, où il a connu un grand succès selon les paroles des responsables.

Saints & Sinners a vendu dans Oculus Quest 2 dix fois plus que ce qu’il a fait dans Oculus Rift, ce qui est louable compte tenu des quelques mois de vie qu’il a dans ce nouvel appareil de réalité virtuelle. Précisément, les utilisateurs qui ont acheté The Walking Dedad Saints & Sinners in Quest 2 pourront profiter de 4 février de la mise à jour libre qui incorpore un mode horde au jeu, connu sous le nom de The Trial.

L’avenir de la réalité virtuelle

Nous avons dit que 2020 a été une excellente année pour la réalité virtuelle, et les données de vente elles-mêmes accompagnent cette déclaration, puisqu’en 2020 seulement, environ 6,5 millions d’appareils VR auraient été vendus. Les analystes prévoient déjà que cette technologie gagnera des adeptes au fil des ans, atteignant 45 millions de casques de réalité virtuelle utilisés d’ici 2025.

Avec de nouveaux appareils en développement, l’une des entreprises les plus attendues pour continuer à populariser la technologie est PlayStation, bien que Sony ait déjà avancé que la nouvelle version de PlayStation VR n’arrivera pas en 2021, puisqu’elle n’a même pas été présentée officiellement forme.

