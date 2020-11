C’est plus de la moitié de votre revenu au cours de cette période de l’année d’imposition.

Activision Blizzard a connu un dernier trimestre des plus positifs. Comme nous vous l’avions informé il y a quelques jours, la société a clôturé la période de juillet à septembre avec d’excellents chiffres de revenus et de croissance dans tous ses domaines, des ventes d’Activision à nombre d’utilisateurs dans les jeux Blizzard, en passant par le revenu dans les jeux mobiles de King. Et, selon GameSpot maintenant, il semble que le vrai succès de l’entreprise a rechuté dans les micropaiements pendant la période.

Comme indiqué par le média ci-dessus, Activision Blizzard est entré 1,2 milliard de dollars de micropaiements en seulement trois mois. Au total, sur l’ensemble de ses ventes et de ses stocks, la société a généré 1,954 milliard de dollars de revenus au cours du trimestre, ce qui signifie que les micropaiements ont signifié plus de la moitié du chiffre d’affaires total de l’entreprise pour cette période.

Cela suppose également une croissance de 69% dans la vente de contenu en jeu par rapport à la même période en 2019, où ils n’ont généré «que» 709 millions de dollars. Une explication possible réside dans la nouvelle croissance de Call of Duty Grâce à son dernier opus et au succès de Warzone, où le rapport indiquait que les ventes de la première année de Call of Duty: Modern Warfare ont été les plus élevées de l’histoire de la saga, avec les deux tiers des ventes en numérique.

En cela, les ventes de micropaiements Call of Duty pour le trimestre ont été quatre fois plus qu’il y a un an, ce qui expliquerait en partie cette croissance. D’autre part, l’entreprise a également évoqué une augmentation Revenu du roi, sans toutefois donner de chiffres précis, mais en soulignant que la saga Candy Crush reste celle qui génère le plus de revenus sur les téléphones mobiles aux États-Unis. Dans tous les cas, on voit que les micropaiements supposent une excellente source de revenus pour Activision Blizzard, ce qui explique son intérêt récent à porter toutes ses séries sur les téléphones portables.

