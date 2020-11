Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 19/11/2020 09:55

Les licenciements massifs se poursuivent Activision Blizzard, car l’entreprise se prépare déjà à licencier plus de 100 travailleurs. Selon des sources proches du dossier, la société envisage de fermer encore plus de bureaux en plus de ceux de Versailles et La Haye octobre dernier.

Selon cette source, qui a décidé de garder l’anonymat, le personnel a à peine entendu la nouvelle hier, et tous ceux qui font partie des équipes marketing, relations publiques, édition, service client et localisation risquent devenir au chômage. Interrogée sur les raisons de ces licenciements, la source a indiqué que l’entreprise opterait pour l’externalisation:

«Une partie d’Activision ne croit pas au community management. Ils pensent que leurs jeux se vendent. Ils préfèrent dépenser des millions pour un tweet de Beyonce sur Call of Duty au lieu d’embaucher un groupe de bonnes personnes. “

Les changements pourraient être liés à la récente promesse de Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, pour augmenter l’effectif au-delà de 2 000 personnes pour l’année suivante.

La source: MCVUK

