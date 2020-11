Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 02/11/2020 13h55

Récemment, Activision Blizzard a tenu une réunion avec l’ensemble de ses actionnaires pour discuter de l’avenir de l’entreprise, et plus précisément de ce qu’ils veulent faire de toutes leurs franchises à partir de maintenant. L’un des points clés à discuter a été la transition des consoles vers les téléphones portables, ce que l’entreprise cherche finalement à faire avec toutes ses propriétés intellectuelles.

Bien que l’entreprise voit de la valeur dans les plates-formes émergentes telles que les services de streaming dans le cloud, Activision Blizzard sa priorité est de développer des jeux pour des plateformes déjà appréciées, par exemple, le marché du mobile. Le président de l’entreprise. Daniel Alegre, garantit que ce marché particulier présente les plus grandes opportunités pour l’entreprise et, au fil du temps, ils souhaitent amener toutes leurs franchises sur le mobile.

Pendant ce temps Call of Duty: Mobile reste le point focal le plus pertinent pour Activision Blizzard. Rob Kostich, Président de Activision, ont assuré qu’il y a déjà plus de 300 millions de téléchargements pour ce titre, et ils espèrent que ce chiffre ne fera qu’augmenter dans les années à venir.

Via: Gamasutra

Pikmin 3 Deluxe a fait ses débuts avec moins de ventes sur Switch que sur Wii U

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.