Le président de la société souligne les performances des produits Call of Duty Mobile et King.

Le terrain de jeux mobiles C’est l’une des industries à la croissance la plus rapide de la dernière décennie. Et un bon exemple en est que la plupart des grandes entreprises ont commencé à adapter ses principales sagas aux appareils iOS et Android. Dans le cas de Activision Blizzard, le lancement de Call of Duty: Mobile en 2019 a été un énorme succès, avec plus de 300 millions de téléchargements à ce jour. Et ne parlons pas de Candy Crush et des titres dérivés, lui appartenant via King.

La société montre son intérêt à apporter ses propriétés sur le marché mobileLe fait est que les jeux mobiles apportent de grands avantages à Activision Blizzard, et l’entreprise souhaite étendre son influence dans ce secteur à l’avenir. A l’occasion de la dernière réunion des investisseurs, pour la publication des résultats fiscaux de la société, le président-directeur général Daniel Alegre a déclaré (via Gamasutra) qu’Activision Blizzard était intéressée “amener toutes nos franchises sur mobile au fil du temps“.

Face aux propositions en plein essor comme le streaming gaming, l’exécutif affirme que l’entreprise préfère centrer sa stratégie sur paris “éprouvés” tels que les jeux mobiles, qui offrent de grandes opportunités de croissance. De son côté, le leader d’Activision, Rob Kostich, affirme que CoD Mobile a eu le meilleur revenu de son histoire en octobre, la semaine de son anniversaire, et que s’attend à ce que sa croissance continue d’augmenter avec la première du jeu en Chine.

Et en raison de son développement continu dans d’autres régions, bien sûr: “Et ce n’est pas seulement une question de Chine. Par exemple, Le Mexique et le Brésil font partie de nos 5 principaux marchés à la fois dans les installations [descargas] comme dans le revenu. Nous voyons donc une excellente opportunité de se développer davantage géographiquement », déclare Kostich. D’après ce que vous voyez, les téléphones portables vont jouer un rôle clé Stratégie future d’Activision Blizzard, et ils prévoient de profiter de leurs sagas existantes, comme cela se produira avec Diablo Immortal.

