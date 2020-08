26 août 2020-10: 07

Le géant américain de l’édition Activision a dû retirer les images de la place Tiananmen de la bande-annonce récemment publiée pour le prochain Call of Duty: Black Ops Cold War.

Cela fait suite à l’interdiction de la vidéo (ci-dessous) en Chine, qui nie que l’incident de la place Tiananmen se soit jamais produit. Maintenant, la bande-annonce a été modifiée dans le monde entier. Le lien vers la vidéo originale conduit à un message indiquant qu’elle est privée et indisponible. La chaîne YouTube officielle de Call of Duty propose désormais une bande-annonce beaucoup plus courte; l’original était 2:02, tandis que ce nouveau ne dure qu’une minute.

Les manifestations de la place Tiananmen en 1989 ont vu des citoyens chinois manifester au nom de la démocratie. Des centaines de manifestants tués par l’Armée populaire de libération et à ce jour, le gouvernement ne reconnaît pas que cela a eu lieu.

Activision Blizzard a été critiqué l’an dernier pour avoir expulsé le pro de Hearthstone Chung « Blitzchung » Ng Wai du tournoi des Grandmasters après avoir appelé à la libération de Hong Kong de la Chine. Blizzard a insisté sur le fait que ses liens avec la Chine n’avaient aucun rôle à jouer dans cet événement, mais plus tard, a admis que la punition était trop sévère.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.











