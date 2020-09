Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Aucune entreprise n’est vulnérable aux attaques contre la sécurité de ses jeux. L’une des entreprises qui a récemment été à l’honneur pour ces problèmes est Activision, après la publication de rapports d’utilisateurs qui ont révélé qu’un grand nombre de comptes Call of Duty avaient été compromis. Cependant, peu de temps après, la société a assuré qu’il n’y avait rien à craindre, car les comptes n’avaient pas été compromis.

Un rapport il y a quelques jours de l’utilisateur de Twitter TheGamingRevolution (TheGamingRevo3) indiquait qu’un grand nombre de comptes Call of Duty avaient été piratés et divulgués, plus de 500000 comptes, selon l’utilisateur Okami_13, ce qui a causé de nombreux joueurs n’a pas pu accéder à la progression de Call of Duty: Modern Warfare (2019) et Warzone.

Les comptes Activision font apparemment l’objet de fuites, alors changez votre mot de passe, bien que cela puisse même ne pas aider car ils génèrent apparemment 1000 comptes toutes les 10 minutes. – TheGamingRevolution (@ TheGamingRevo3) 20 septembre 2020

Ouais, ce sont des gars légitimes. Modifiez les mots de passe de votre compte Activision et ajoutez immédiatement 2FA. Apparemment, plus de 500000 comptes ont déjà été violés et cela est toujours en cours. @Activision @ATVIAssist https://t.co/mjKecaty1m – Okami (@ Okami13_) 21 septembre 2020

Dans le cas où vous l’avez manqué: Call of Duty: Warzone pourrait bientôt arriver sur une nouvelle plate-forme.

Activision a nié les hacks présumés

Cependant, la société, via son compte d’assistance sur Twitter, a partagé une déclaration dans laquelle elle déclare qu’elle n’a subi aucun type de violation de la sécurité des comptes et que les rapports indiquant le contraire étaient inexacts, mis à part le fait que il a pris les problèmes de sécurité au sérieux.

Les rapports suggérant que les comptes Activision Call of Duty ont été compromis ne sont pas exacts. Nous enquêtons sur tous les problèmes de confidentialité. Comme toujours, nous recommandons aux joueurs de prendre des mesures de précaution pour protéger leurs comptes Activision, ainsi que d’autres comptes en ligne à tout moment. Ils recevront des e-mails lorsque des modifications importantes auront été apportées à leurs comptes Call of Duty. Si vous n’avez pas apporté ces modifications, assurez-vous de suivre les étapes décrites », a déclaré Activision.

Si vous pensez être en danger, veuillez consulter ces conseils étape par étape utiles pour protéger votre compte https://t.co/2XHHpcVS4i. pic.twitter.com/rTnCMaWBAX – Assistance Activision (@ATVIAssist) 22 septembre 2020

Cependant, il est important de dire qu’après que ces prétendus problèmes de sécurité des comptes de jeu aient été connus (refusés par Activision), de nombreux utilisateurs ont signalé dans la réponse d’Activision qu’ils avaient des problèmes avec leurs comptes simultanément. , comme vous pouvez le voir dans une réponse de TheGamingRevo3.

Les joueurs qui ont des doutes sur le sujet peuvent contacter le compte d’assistance Activision, mais pas via le message dans lequel ils ont partagé la déclaration, car ils ont désactivé l’option de commenter dans ce fil.

Que pensez-vous de cette situation? Avez-vous rencontré des problèmes avec votre compte? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Call of Duty, nous vous disons qu’il y a quelques instants, Activision et Infinity Ward ont annoncé Modern Warfare et Warzone Saison 6, qui ajouteront 2 opérateurs à la Battle Royale, ainsi que des changements importants sur la carte souterraine.

Call of Duty: Modern Warfare et Warzone sont disponibles sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur eux si vous consultez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2, 3