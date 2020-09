La société nie les allégations de piratage massif de comptes.

Tout au long du week-end, et lundi dernier, divers médias internationaux ont tiré la sonnette d’alarme: une attaque informatique aurait exposé les données de plusieurs comptes Call of Duty. Sans confirmation de sources fiables, c’est pourquoi dans 3DJuegos nous n’avons pas fait écho de l’actualité, les informations parlaient un piratage massif présumé sur plus de 500000 comptes utilisateur, avec le vol de compte en changeant leurs mots de passe, et l’accès aux données privées.

Les comptes Call of Duty n’ont pas été compromis. Les rapports ne sont pas exactsCertains faits qui, maintenant, ont été refusé par Activision. Dans un communiqué officiel via les réseaux sociaux, avec une version étendue qu’ils collectent dans Forbes et partagent ici, la société américaine nie la validité de ces rapports, pour rappeler plus tard aux utilisateurs l’importance de la sécurité numérique: « Les comptes de Activision Call of Duty ils n’ont pas été compromis. Les rapports suggérant le contraire ne sont pas exacts. «

« Nous enquêtons sur toutes les questions liées aux problèmes de sécurité« , promet la société, à laquelle ils ajoutent: » Comme toujours, nous recommandons aux joueurs de prendre la précaution de protéger leurs comptes Activision, ainsi que tout compte en ligne, à tout moment. « Pour l’instant, l’un des comptes qui l’histoire de ceux-ci a commencé à circuler hacks présumés par les réseaux, oRemyyYT, a été suspendu de Twitter pour avoir enfreint les règles de la plateforme, sans clarifier la cause précise de sa suspension.

Au contraire, chez Tech Raptor, ils prétendent avoir reçu des preuves de l’existence de ces hacks, bien que avec un refus officiel d’Activision, la déclaration ne semble pas avoir beaucoup de poids. Même si ce piratage n’a pas eu lieu, il est toujours conseillé de revoir la sécurité de tous les comptes en ligne, et plus encore après d’autres cas qui ont été confirmés, comme la faille de sécurité Razer qui a exposé plus de 100000 comptes . Et enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le prochain opus de cette saga, vous avez à votre disposition les impressions multijoueurs de Call of Duty Black Ops Cold War.

En savoir plus: Call of Duty, Call of Duty: Modern Warfare, Call of duty Warzone, Activision et Cybersecurity.

