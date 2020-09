Cette semaine sur Wrestle Buddies, le podcast de lutte professionnelle de GameSpot, Chris E. Hayner et Mat Elfring revisitent l’un des aspects les plus emblématiques de l’étrangeté de la lutte. C’est vrai, c’est la semaine Shockmaster sur Wrestle Buddies – mais pas comme on pourrait s’y attendre.

Nous commençons le spectacle en regardant en arrière tout ce qui s’est passé après que The Shockmaster ait trébuché à travers un mur, son casque tombant. Ce dont vous ne vous souvenez peut-être pas, c’est que le personnage ne s’est pas arrêté là. En fait, il a eu un tas de matchs et le truc est devenu beaucoup plus bizarre.

Ensuite, nous accueillons la superstar de la WWE Adam Cole sur le podcast pour parler de son histoire partagée avec Finn Balor de NXT et s’il est prêt à passer à Raw ou à Smackdown. Bien sûr, étant donné l’amour que nous avons pour Up Up Down Down, nous avons dû également parler de jeux vidéo avec Cole et de la joie de jouer à Uno avec vos amis pendant la quarantaine.

Tout cela en plus nous répondons à vos questions! De nouveaux épisodes de Wrestle Buddies sont publiés tous les jeudis sur la plate-forme de podcast ou l’application de votre choix, y compris Spotify, Stitcher et Apple Podcasts.