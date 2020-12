La collaboration a été annoncée il y a quelques semaines et le pack de personnages peut désormais être téléchargé sur n’importe quelle plateforme.

Nous étions déjà surpris il y a quelques semaines lorsque le crossover de la série de Heure d’aventures dans Immortals Fenyx Rising, le dernier jeu vidéo publié par Ubisoft. Maintenant, Finn et Jake ils arrivent à leur style au titre basé sur la mythologie grecque et, bien sûr, sa mise en scène ne saurait être plus particulière.

Désormais, vous pouvez accéder à toutes les plates-formes où le jeu est disponible, le Pack de personnages épiques basé sur la série Cartoon Network pour Adventure Time. Le contenu inclus est le suivant, avec sa belle description officielle.

Le skin de l’armure Adventure Time: L’armure sacrée du gars qu’ils appellent Finn. Celui qui le porte tuera tout ce qui est mal, c’est leur affaire.

Le skin de casque Adventure Time: Plus qu’un casque, c’est un chapeau, mais c’est indéniablement impressionnant! Et il n’a jamais laissé tomber la tête sur laquelle il s’est assis: c’est bien une armure!

Le skin Adventure Time Wings: Le plaisir ne s’arrêtera jamais lorsque vous porterez ces ailes! Les contrées lointaines deviendront moins éloignées au fur et à mesure que vous avancerez dans l’aventure.

La peau du cheval Adventure Time: Quand vous verrez ce cheval, vous serez obligé de dire, “Ooo”. Laissez cette beauté vous rappeler que la vie peut devenir effrayante et sombre, mais ensemble, vous pouvez galoper dans la lumière comme si vous étiez les meilleurs amis.

Le skin Adventure Time Company: Il y a quelque chose de presque canin dans la loyauté et la froideur de Phosphor. Il a aussi TRÈS faim, alors assurez-vous d’avoir des pancakes au bacon sous la main!

Si vous avez encore des doutes sur l’offre d’Immortals Fenyx Rising, vous pouvez jeter un œil à notre analyse pour le découvrir. Le titre a eu un très bonne acceptation, à la fois pour les critiques et le public, et une grande partie de ses éloges vient pour sa ressemblance avec Zelda Breath of the Wild.

En savoir plus: Ubisoft et Immortals Fenyx Rising.

