24/11/2020

Bien que Hyrule Warriors: Age of Calamity n’est sur le marché que depuis quatre jours, il a été révélé que Cet épisode est devenu le jeu Musou, ou Warriors le plus réussi de l’histoire au cours de sa période de sortie.

Selon Famitsu, plus de trois millions d’exemplaires du jeu ont été distribués dans le monde, réalisant ainsi un record pour toute la série Musou. Voici ce que le compte Twitter officiel d’Age of Calamity a commenté:

«La distribution mondiale cumulée de Hyrule Warriors Age of Calamity a dépassé les trois millions d’exemplaires. Nos plus sincères remerciements à tous. La démo est toujours disponible, alors essayez le jeu si l’occasion se présente. “

Cela ne devrait pas être une grosse surprise. Non seulement la Nintendo Switch est extrêmement populaire ces jours-ci, mais Age of Calamity est la préquelle de Breath of the Wild, l’un des jeux les plus vendus sur la console hybride. De même, les titres Musou sont généralement très appréciés du public.

Sur des sujets connexes, vous pouvez consulter notre revue Hyrule Warriors: Age of Calamity ici. De même, Eiji Aonuma révèle sa véritable opinion sur ce titre.

