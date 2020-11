Prochaine semaine, spécifiquement le 20 novembre 2020, est mis en vente Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm, le jeu vidéo présenté par Nintendo comme le moyen de savoir ce qui s’est passé 100 ans avant les événements qui ont dévasté la terre d’Hyrule. Et que vous dire? Ça a l’air bestial! Ne pas? En effet, vous ne l’avez pas encore essayé et il s’avère que vous l’avez assez facile à faire, car dans l’eShop Nintendo Switch, vous avez une démo avec une quantité considérable de contenu.

Aujourd’hui 12 novembre 2020 nous vous apportons le Concours #DEMOHyruleWarriors, à laquelle vous pouvez participer si vous avez essayé la démo et espérez que Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm tombe entre vos mains, ainsi que ceux qui ne l’ont pas encore téléchargé … eh bien, il faut déjà du temps pour le télécharger pour participer! Ce qui est en jeu? Eh bien ni plus ni moins que une copie physique de ce jeu vidéo pour Nintendo Switch, ainsi que Livre d’art The Legend of Zelda: Breath of the Wild par Norma Editorial.

Comment gagner le concours #DEMOHyruleWarriors? Une édition la physique des nouveaux Hyrule Warriors et un livre d’art Zelda: Breath of the Wild à gagner!

Les étapes pour participer au concours #DEMOHyruleWarriors sont très simples, il vous suffit de faire ce qui est indiqué ci-dessous:

1 . Suivez NextN sur Twitter

2. Retweetez ce tweet:

⚔️GIVING️Gagnez un #HyruleWarriors: Age of Cataclysm + artbook Zelda: BOTW

1⃣Suivez @NextNnet

2⃣RT ce tweet

3⃣Réponse #DEMOHyruleWarriors

4⃣Testez la démo des nouveaux Hyrule Warrios et dites-nous ce que vous avez le plus aimé

⏳👉23: 59 12/11/20!

✅BASES👇https: //t.co/OGlubwMZNN – NextN.net (@NextNnet) 12 novembre 2020

3. Après avoir essayé la démo de Hyrule Warriors: Age of Cataclysm, répondez à notre tweet, ou rédigez un nouveau tweet mentionnant NextN (@NextNnet), avec le hashtag #DEMOHyruleWarriors, nous dire qu’est-ce que tu aimes le plus dans ce jeu vidéo.

Y a-t-il autre chose que vous devriez savoir? Eh bien quoi il n’y a pas de limite à la participation, Et que vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers! Le concours commencera à partir de 10 h 00 le jeudi 12 novembre 2020, se terminant à 23 h 59 le même jour (Temps péninsulaire espagnol en tout cas). Le concours est limité aux résidents d’Espagne, Nous sommes désolés pour cet inconvénient!

