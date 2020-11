Quand il semblait que l’année allait se terminer inaperçue, sans grand titre à apprécier Commutateur Nintendo, Eiji Aonuma nous a tous surpris avec une nouvelle première pour la série The Legend of Zelda. Cependant, ce titre serait très différent de ce qui a été vu jusqu’à présent. Hyrule Warriors: Age of Cataclysm Il représente le retour du cross-over avec Koei Tecmo et sa populaire série Warriors / Musou, mais cette fois c’est un jeu fortement lié à The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Son objectif? Parlez-nous de la grande guerre qui a eu lieu 100 ans avant les événements de Breath of the Wild.

Chez NextN, nous avons eu l’occasion de faire nos premiers pas dans ce nouveau titre qui vise à réunir le meilleur des deux séries. Et il est de notre responsabilité de vous préparer à la grande confrontation entre le bien et le mal avec notre premières impressions.

Combattre une armée

Nous avons tous été un peu surpris que la façon de raconter cette histoire passe par un jeu Warriors, mais la vérité est qu’Eiji Aonuma avait raison: la meilleure façon de raconter une guerre est à travers un jeu qui lui ressemble. Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm nous met carrément dans le confrontation contre des hordes de monstres, et il le fait de manière spectaculaire. Les bases de combat sont similaires à celles de tous les autres guerriers, avec des combinaisons d’attaques faibles et fortes. Mais à partir de là, tout se développe en introduisant de nombreux éléments de Breath of the Wild pour rendre l’expérience plus dynamique et excitante.

Dans les principales batailles de l’histoire, on nous propose des objectifs à remplir tels que vaincre des ennemis ou capturer des colonies (entre autres), mais cette fois nous n’avons pas ce sentiment effréné d’avoir plusieurs missions en même temps et de ne pas savoir laquelle choisir. Ici, les objectifs sont clairs et l’objectif des batailles se concentre davantage sur l’exploration. Les cartes que nous avons vues jusqu’à présent sont plus grandes que jamais et recréent fidèlement les scénarios vus dans Breath of the Wild. Cela nous permet de nous concentrer davantage sur la visite de la carte, la lutte contre les monstres et la découverte de certains secrets (comme des Kologs cachés) que sur le suivi de plusieurs missions simultanées.

Mais posséder système de combat Il est également revitalisé et adapté au dernier opus de The Legend of Zelda. C’est quelque chose qui pourrait être testé dans la démo avec Link, Impa et Zelda. Non seulement ils possèdent chacun leur propre style de combat, mais ils possèdent également mécanique unique pour chacun. Qu’il s’agisse de quelque chose d’aussi simple que de tirer avec l’arc ou de plus complexe comme la création de clones, l’expérience avec chaque personnage est unique et différente. Et quand on ajoute les champions, c’est beaucoup plus évident. Daruk, Revali, Mipha et Urbosa gagnent non seulement plus en importance dans l’histoire, mais ils possèdent également leurs propres capacités inspirées par leurs pouvoirs uniques. En plus, modules de table sheikah (disponible pour tous les personnages) agissent également différemment pour chacun, donnant une touche de personnalité.

Sur le dos des bêtes divines

Ce ne sont pas les seules nouvelles d’Hyrule Warriors: Age of Cataclysm dont nous devons être conscients. Premièrement, le jeu mêle la progression de l’histoire à toutes sortes de batailles parallèles et pétitions à remplir. Ces batailles secondaires sont plus petites en termes de carte et d’échelle, mais cela permet à chacun d’avoir son propre contexte et d’être différent, tout en étant un moyen rapide de jouer sans s’impliquer dans les longues batailles de l’histoire. D’autre part, il y a des demandes dans lesquelles nous livrons des matériaux pour obtenir des améliorations, telles que l’octroi de nouvelles attaques aux personnages ou l’ajout de cœurs. Il n’y a pas beaucoup d’options pour le moment, mais nous avons hâte de voir ce qui sera débloqué au fur et à mesure de notre progression.

Cependant, la plus grande nouveauté introduite dans ce jeu et qui diffère beaucoup de ce que l’on voit habituellement dans les jeux Warriors est …les bêtes divines! Dans nos progrès nous avons pu tester quelques batailles aux commandes de ces bêtes. Ceux-ci ont leurs propres cartes et mécanismes jouables, car leur objectif est la destruction massive de monstres ennemis. Ici, nous disons adieu aux combos et autres accessoires pour nous concentrer sur un «tir automatique», une attaque de zone, un coup à courte portée et l’attaque spéciale. Bien qu’ils aient été un peu courts et plus lents que les combats normaux, il est très excitant de piloter ces bêtes et de se frayer un chemin à travers des milliers d’ennemis. De plus, il utilise des éléments exclusifs de Nintendo Switch tels que le gyroscope pour déplacer la caméra.

Vous remarquerez qu’il manque quelque chose dans ces gravures… Certes, nous ne faisons pas beaucoup mention de l’histoire au-delà du premier paragraphe. En ce moment, il y a peu d’aventures que nous avons vécues, car nous avons encore un long chemin à parcourir. Pour cette raison, nous préférons nous concentrer sur cet aspect dans notre analyse finale, lorsque nous avons progressé plus loin dans l’histoire et découvrir ce qui nous attend. Ce que nous pouvons vous dire, en guise de note finale, c’est que le la section musicale est sublime, avec de nombreuses mélodies qui capturent l’essence de Breath of the Wild et le dynamisme de la série Warriors. De plus, il a un Doublage en espagnol assez complet. Enfin, en termes de graphisme, la section artistique et la qualité de Breath of the Wild sont respectées, mais nous avons remarqué quelques problèmes de performances que nous espérons accidentels.

Hyrule Warriors: Age of Cataclysm – La Grande Guerre arrive

Nos premières heures avec Hyrule Warriors: Age of Cataclysm Ils ont été tellement amusants et excitants, et ils nous encouragent à réfléchir aux possibilités que cela peut offrir à mesure que nous avançons. Bien sûr, ce n’est pas juste un autre “Warriors”, mais même dans ces premiers pas, vous pouvez percevoir l’essence de The Legend of Zelda: Breath of the Wild partout. Et il nous reste encore beaucoup à voir! Mais nous verrons tout cela en dernière analyse. Pour le moment, nous pouvons vous dire que nous apprécions beaucoup le jeu et que, même si vous ne connaissez pas la série Warriors, vous l’apprécierez aussi.

en relation