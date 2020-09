L’arrivée de la nouvelle génération de consoles se rapproche de plus en plus, mais Nintendo parvient toujours à surprendre les joueurs. Il nous a récemment montré des nouvelles spectaculaires sur bonnes nouvelles concernant Super Mario pour fêter leur anniversaire. Mais si cela ne semble pas suffisant aux fans, aujourd’hui ils ont décidé de surprendre avec des nouvelles qui, à ce jour, ça n’avait pas été rumeur.

C’est, ni plus ni moins, que Hyrule Warrios: Age of Cataclysm, une œuvre qui arrivera comme préquelle du succès Breath of the Wild. En cela, nous apprendrons l’histoire qui se déroule cent ans avant les événements de l’œuvre qui, à ce jour, a été très bien accueillie par la communauté des joueurs et des fans.

Il est temps de voyager dans l’Hyrule du passé et d’en apprendre davantage sur tous ces événements qui nous ont été présentés dans l’œuvre originale, mais qui malheureusement n’ont pas été détaillés en détail. Grâce à cela, nous pourrons également diriger les troupes sur le champ de bataille vers faire face à la menace de Ganon, le Cataclysme et même une lutte éternelle pour la survie.

Son lancement sera présent cette année, en effet, il a été confirmé que Hyrule Warriors: Age of Cataclysm arrive le 20 novembre de cette même année, même s’il faudra encore attendre encore un peu pour connaître tous les détails de cette ambitieuse aventure qui, heureusement, sera présentée un peu plus tard.