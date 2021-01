Dans le genre de la stratégie, il existe une franchise emblématique qui porte des noms et des prénoms. On parle d’Age of Empires, l’un des plus anciens de sa catégorie et qui a marqué des générations surtout avec ses deux premiers opus. Avec l’annonce il y a quelque temps Age of Empires 4, Relic Entertainment souhaite regagner la confiance des joueurs après plusieurs années de sécheresse.

Et c’est que de la annonce du jeu vidéo en 2017 nous n’avons rien entendu sur le développement ou même vu le titre en mouvement dans un nouveau gameplay. Profitant des vacances, Divertissement Relic voulait envoyer un message à ses fans, en s’assurant que le projet se développe de plus en plus.

Age of Empires 4 | Divertissement Relic

‘Nous faisons de grands progrès avec Age of Empires 4. Je ne veux pas vous rendre jaloux, mais littéralement nous apprécions le jeu tous les jours, à la fois à Washington et à Vancouver ‘, Les points forts de Shannon Loftis et chef de Xbox Game Studios.

De l’étude, ils ont voulu se rappeler que développer un jeu du calibre d’Age of Empires 4 implique une grande complexité. De l’IA, de l’économie, du rendu, en passant bien sûr par le reste des éléments qui caractérisent la marque. ‘Nous avons toute l’équipe qui travaille à domicile, nous avons modifié notre processus basé sur des essais et des erreurs pour faciliter la productivité et faire fonctionner le jeu », a-t-il souligné à propos de la crise sanitaire qui a également affecté le jeu vidéo.