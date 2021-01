Les auteurs de Company of Heroes travaillent sur ce titre de stratégie en temps réel très attendu.

Par Alberto Pastor / Mis à jour le 31 décembre 2020, 15:58

Présenté à l’été 2017, Age of Empires IV n’a guère montré de signes de vie depuis toutes ces années mais ses managers assurent que le développement se déroule bien, au point que ce nouveau titre de stratégie temps réel l’est déjà. entièrement jouable. Cela ne signifie pas que nous verrons le jeu dans les magasins du jour au lendemain, ce qui pourrait être! Mais cela indique clairement que l’équipe de Divertissement Relic fait de grands progrès avec ce qui est l’un des jeux PC les plus attendus de ces dernières années.

Relic travaille pour polir, améliorer et équilibrer l’expérience de jeu“Nous faisons de grands progrès avec Age of Empires 4”, a souligné l’un des principaux gestionnaires de Xbox Game Studios, Shannon Loftis, dans votre message de Noël. “Je ne veux pas vous rendre jaloux, mais nous apprécions littéralement le match tous les jours, à Washington et à Vancouver”, ajoute-t-il. «Développer un jeu de stratégie en temps réel est amusant: il faut du temps pour créer ses systèmes indépendants (intelligence artificielle, économie, simulation, rendu, etc.), et plus encore pour les mettre en œuvre. Mais quand cela fonctionne, vous avez immédiatement un jeu en tête. mains”.

Sans entrer dans les détails, il s’assure que le cœur du jeu est déjà pleinement opérationnel, et en ce moment, l’équipe responsable de la saga Company of Heroes en est “test, équilibrage et polissage“L’expérience de jeu. Loftis a également consacré quelques mots à la situation sanitaire difficile qui a contraint les équipes à travailler de chez eux.” Avec toute l’équipe travailler à domicileNous avons modifié notre processus par essais et erreurs pour rendre le jeu plus productif et continuer à fonctionner. “

Nous travaillons dur sur Age of Empires IV et d’autres projets à venir Shannon Loftis“L’avenir d’Age of Empires est extrêmement brillant, il y a beaucoup plus à venir!”, A-t-il assuré, au cours d’une année au cours de laquelle nous avons pu profiter du remarquable Age of Empires III: Definitive Edition. «J’adorerais pouvoir vous dire tout ce que nous avons, mais je ne peux pas. Sachez simplement que, en plus de revisiter le passé d’Age of Empires avec l’édition définitive [de los clásicos], nous travaillons dur sur Age of Empires IV et autres Projets d’avenir“.

La première et seule fois que le jeu a été vu en mouvement, c’était avec la première bande-annonce d’Age of Empires IV à X019 qui a eu lieu à la fin de l’année dernière. Ses auteurs ont laissé entendre à ce moment-là que le jeu pourrait finir par être également publié sur Xbox One et Xbox Series, bien que ce ne soit pas confirmé jusqu’à présent, car la priorité est le PC.

