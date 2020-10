L’avenir de la série Age of Empires

Il y a de fortes chances que vous soyez ici parce que vous êtes comme moi et que vous avez hâte de mettre la main sur Age of Empires 4. De même, vous avez peut-être perdu la tête le 21 août 2017 lorsque Microsft a dévoilé le jeu. Après tout, Age of Empires 3 est sorti il ​​y a plus de dix ans en 2005. Et depuis la fermeture d’Ensemble Studios, il n’y avait pas beaucoup d’espoir pour un nouveau jeu dans la série.

Cependant, nous avons eu, enfin, une vidéo d’annonce assez vague d’Age of Empires 4. Hope était de nouveau avec nous. Une fois de plus, j’ai ravi et ennuyé mes amis à l’annonce du 4e volet de ma série de jeux préférée. (L’autre étant Metroid Prime 4 cette même année – Ahh! C’était une excellente année…).

Bande-annonce d’Age of Empires IV

Malheureusement, nous n’avons rien entendu à propos d’Age of Empires 4 depuis ce jour glorieux. Deux ans et deux E3 se sont succédés sans un mot sur le jeu. Certains fans, dont moi-même, ont commencé à se sentir mal à l’aise face au manque d’informations.

Cependant, nous pouvons être assurés que certaines nouvelles suggèrent qu’Age of Empires 4 est toujours en cours. De plus, cette nouvelle pourrait potentiellement impliquer la possibilité de nouveaux titres dans la série. De quoi parle-t-on?

Studio de jeu Age of Empires

Microsoft a annoncé Xbox Game Studios lors de sa conférence de presse E3 2019. Et, dans le cadre de Xbox Game Studios, il y a le studio de jeu Age of Empires. Le studio de développement de jeux Age of Empires est à l’origine des éditions définitives Age of Empires et Age of Empire IV.

Alors que les développeurs travaillent sur la série Age of Empires depuis un certain temps maintenant, la formalisation du studio a une grande signification. Tout d’abord, nous savons qu’il existe un studio de développement entièrement dédié à la série. Par conséquent, avec la sortie imminente de l’édition définitive d’Age of Empires II, nous savons qu’ils se concentreront principalement sur Age of Empires IV maintenant.

Deuxièmement, nous savons que la série Age of Empires bénéficiera d’un support continu. Pourquoi dit-on ça? Eh bien, cela n’aurait pas de sens d’avoir tout un studio dédié à la sortie d’un seul jeu. Il est donc logique de penser que la série Age of Empires obtiendra soit plus de jeux, soit un support continu dans ses jeux actuels.

Ce support continu pourrait se présenter sous la forme de DLC, de mises à jour constantes, d’une communauté en ligne maintenue ou même d’un jeu perpétuel avec du nouveau contenu ajouté en permanence. (Peu probable, mais appelons-le simplement pour des raisons de possibilité). En revanche, il pourrait y avoir de nouveaux jeux dans la série. Cependant, cela pourrait être problématique car il y a une limite aux âges de l’histoire humaine. Mais il pourrait être retiré de certaines manières intelligentes, comme la visite de petits royaumes ou d’empires de l’histoire.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre, il y a plus d’Age of Empires à venir. Et pour une ancienne franchise bien-aimée, c’est génial! Qu’est-ce que tu en penses? Je suis vraiment enthousiasmé par l’avenir de la franchise.

A propos de l’auteur

Tony Ortega

Fondateur, éditeur, développeur Web et administrateur des médias sociaux

Soyez un joueur passionné. J’adore tous les jeux vidéo mais surtout Nintendo. En cours de devenir développeur de jeux.

Il y a eu des nouvelles qui suggèrent la possibilité de jeux SNES sur Nintendo Switch pour les abonnés Nintendo Switch Online. De quelles nouvelles parlons-nous?

La controverse nationale sur Pokédex Pokémon Sword and Shield est-elle vraiment si importante? Y a-t-il quelque chose à gagner pour ceux qui ne s’en soucient pas?

Les jeux Paper Mario sont excellents et ont beaucoup de fans. Maintenant, il y a une campagne pour remasteriser les jeux Paper Mario pour Nintendo Switch. Es tu intéressé…?

Nintendo est notre société de gamig préférée, nous avons donc décidé de partager les raisons pour lesquelles nous l’aimons tant! Nous jetons un coup d’œil à Nintendo dans tous ses rôles dans le jeu.