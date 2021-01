Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microsoft et Relic Entertainment ont confirmé le développement d’Age of Empires IV en août 2017, une nouvelle qui a surpris les fans de la franchise et les amateurs de RTS. Le développement du titre se poursuit, mais depuis quelques mois nous n’avons aucune information sur le projet.

Les entreprises savent que de nombreux acteurs sont enthousiasmés par l’arrivée du quatrième opus, ils ont donc décidé de faire une publication spéciale pour parler de l’avenir de la saga et de ce qui les attend tout au long de 2021.

Ils parlent du lancement d’Age of Empires: III Definitive Edition et de toutes les nouvelles qu’Age of Empires II: Definitive Edition a reçues, y compris son mode Battle Royale. Comme vous pouvez l’imaginer, les détails d’Age of Empires IV ont également été partagés.

Trouver: Age of Empires IV évitera les contenus extrêmement violents

Age of Empires IV est désormais jouable, mais doit être peaufiné

Le PDG de Microsoft, Shannon Loftis, a révélé que Relic Entertainment avait fait des progrès significatifs dans le développement d’Age of Empires IV. Dans la publication, il a été confirmé que le RTS est déjà entièrement jouable et que divers créatifs en profitent quotidiennement.

Selon les détails, Relic Entertainment a déjà terminé les principaux systèmes du jeu, mais il a été expliqué qu’un travail de polissage est nécessaire pour qu’ils fonctionnent correctement une fois qu’ils sont assemblés pour créer l’expérience de jeu.

Bien qu’Age of Empires IV soit déjà dans un état jouable, le studio doit autant que possible équilibrer ses composants et les affiner pour offrir le jeu auquel les fans s’attendent. Cela dit, le RTS n’a pas encore de date de sortie.

Loftis a reconnu l’excellent travail que Relic a accompli ces derniers mois, car ses membres ont travaillé à distance depuis leur domicile. Les fans n’ont pas à s’inquiéter, car le studio a adapté son processus de travail, la création d’Age of Empires IV est donc sur la bonne voie.

Alors que nous entrons dans la nouvelle année, rejoignez la responsable du studio World’s Edge, Shannon Loftis, alors qu’elle récapitule ce que Age of Empires a accompli – avec un merci spécial à vous tous dans la communauté qui nous ont aidés à atteindre ces objectifs – et que demander manger! ❤️ https://t.co/pIVBRFGkya pic.twitter.com/U4Vrb9S9eA – AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) 29 décembre 2020

Le conseil a déclaré que les prochains mois seraient importants pour la franchise et qu’ils travailleraient pour que Age of Empires ait un avenir radieux. Enfin, il a remercié toute la communauté pour son soutien aux lancements de cette année et pour sa patience face à l’arrivée de nouveaux projets.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Age of Empires IV aura moins de civilisations que AoE II pour cette raison

Age of Empires IV est confirmé pour l’instant pour arriver sur PC. Trouvez plus d’informations sur la nouvelle livraison sur cette page.

La source