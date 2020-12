Malgré que Playstation 5 est sur le marché, beaucoup hésitent à abandonner leurs anciennes consoles, les gardant comme de l’or sur du tissu. Bien sûr, il y a ceux qui choisissent d’abandonner littéralement leurs plates-formes précédentes, quel que soit le plaisir que cela leur a apporté il y a des années.

C’est à ce moment que le restaurateur entre en jeu Bricolage étrange, un utilisateur et dans la chaîne duquel on trouve toutes sortes de vidéos dans lesquelles il donne une seconde vie à des objets de toutes sortes, en l’occurrence un PlayStation ancienne et endommagée. C’est un modèle qui a été appelé par Sony PSOne, une version beaucoup plus petite et qui au milieu de 2020 pourrait parfaitement s’appeler PSX Slim.

Comme on peut le voir dans la vidéo, le restaurateur trouve une console dans le pire état possible. Rempli de poussière, de taches, de bosses et même d’une couverture de CD-ROM cela ne finit pas de fermer comme il se doit. C’est à partir de là que le restaurateur commence son travail acharné pour redonner vie à la console emblématique de Sony.

La tâche ne serait pas du tout facile, du moins a priori et aux yeux de quiconque n’aurait pas les compétences nécessaires. Odd Tinkering a retiré le boîtier et les vis de la console, ainsi que la carte PSX. Après avoir appliqué toute une série de produits et un nettoyage général sur les plastiques et l’électronique de la console, le résultat était parfait.

Le restaurateur sans aller plus loin montre le résultat final du nettoyage, arborant le modèle PSOne comme s’il venait de sortir d’une boîte scellée. À tout cela, il fallait ajouter que la console fonctionnait parfaitement et sans le moindre problème. Un autre exemple que peu importe comment les années passent, nos anciennes consoles peuvent ressembler au premier jour si nous y faisons attention.