Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 08/12/2020 13:20

La semaine dernière, une rumeur a commencé à circuler sur le retour possible de Alfred Molina, qui a donné vie à Docteur Octopus dans Spider-man 2 de Sam Raimi, sur papier. Évidemment, Molina reviendrait en tant que méchant pour la troisième aventure arachnide dans le MCU, et il semble que de telles rumeurs aient déjà été confirmées.

Comme signalé Le Hollywood Reporter, des sources proches de la production ont confirmé avec le portail que Molina oui ce sera de retour sur papier, et bien que ni Marvel ni Sony en ai parlé, tout indique que c’est déjà un fait.

Cela donne plus de force aux rumeurs précédentes sur un possible Vers d’araignée live-action qui mélangerait des versions de Tobey Maguire et Andrew Garfield avec la version de Tom Holland. En fait, il n’y a pas longtemps, Sony a publié une vidéo qui semblait confirmer ce croisement, pour le supprimer plus tard. Vous pouvez en savoir plus sur le lien suivant.

La source: THR

Ce n’est pas vous, Twitter échoue La troisième saison de Cobra Kai présente son premier teaser

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.