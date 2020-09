© Nintendo Life

Avant de plonger, commençons par quelques mots sur le sujet à l’étude lorsqu’il a été soulevé dans le bureau de Nintendo Life: «Une si jolie petite machine». « J’en ai toujours voulu un. » « D’une manière ou d’une autre, j’ai fini avec deux. » « Le moyen le plus agréable d’obtenir le canal carpien. »

Nous parlions, bien sûr, de l’adorable Game Boy Micro. La petite console lancée au Japon il y a quinze ans cette semaine (le 13 septembre 2005 et six jours plus tard aux États-Unis) et introduisit sans doute la forme la plus souhaitable du matériel Game Boy Advance à un moment où le système était déjà bien dans sa phase de coucher du soleil. .

Souhaitable, oui, mais pratique? Seulement dans le sens où elle est vraiment au format de poche – la console la plus portable jamais conçue par Nintendo. La Game Boy Pocket s’est peut-être facilement glissée dans le jean baggy de l’adolescent moyen des années 90 au cours de la décennie précédente, mais même ce système était un porc par rapport à la magnificence de ce minuscule miracle.

La Game Boy Micro, nom de code « OXY », a suivi la tradition désormais familière de Nintendo en publiant de superbes révisions matérielles à la fin d’un cycle de console pour tenter quiconque s’est abstenu d’acheter au départ, ou des gens comme nous qui ne peuvent pas résister à un morceau sexy de kit aussi superflu par rapport à nos exigences ou à notre collection de jeux. Après tout, la Nintendo DS – réputée commercialisée comme un «troisième pilier» pour prendre en charge les consoles GBA et GameCube existantes – a été lancée en 2004 avec la capacité intégrée de jouer aux paniers GBA. Nous n’avions pas besoin du micro. Oh, mais comme nous le voulions!

© Nintendo© Nintendo© Nintendo© Nintendo

Bien que difficile à envisager avec le recul étant donné le succès étonnant de la ligne DS, Nintendo était naturellement réticent à mettre la marque Game Boy toujours fiable (et rentable) au pâturage et à parier la ferme sur une nouvelle expérience à double écran. Alors que le GameCube luttait contre la PS2 et la Xbox, cette stratégie du « troisième pilier » était un discours marketing au cas où la société devrait à nouveau se rabattre sur son entreprise de poche éprouvée. Rajeuni par le succès mondial de Pokémon, la marque Game Boy avait permis au navire de naviguer à plein régime pendant près d’une décennie, alors que la Nintendo 64 et la GameCube se comportaient en deçà des attentes face à la rude concurrence des consoles de salon. Dans l’espace portable, cependant, Nintendo était toujours le roi de la colline, et tuer la marque Game Boy avec une alternative non prouvée aurait été imprudent à ce stade.

Le lancement de la Game Boy Micro en 2005 a semblé confirmer l’engagement continu de Nintendo envers la GBA, bien que la DS soit en ascension et que la sortie de Nintendo DS Lite l’année suivante (associée à la Toucher les générations jeux de marque menés par le phénoménal Âge du cerveau) en Occident a vraiment griffonné l’écriture sur le mur de la vénérable marque portable de Nintendo. Le matériel Micro a fonctionné en deçà des attentes de l’entreprise et serait le dernier nouveau matériel (à ce jour) à porter le nom de «Game Boy».

La Game Boy Micro représente Nintendo poussant une idée aux limites absolues du sens et de la praticité, une absurdité vraiment étonnante et déraisonnablement désirable

Pourtant, quelle voie à suivre! À bien des égards, la Game Boy Micro incarne la philosophie des ordinateurs de poche de Nintendo poussée à l’extrême; au point d’impraticabilité. D’une part – comme nous l’avons souligné précédemment – il s’agit vraiment d’un ordinateur de poche. Il se trouve dans votre paume comme une barre de chocolat de la taille d’une collation. L’espace réduit de son petit écran de deux pouces (qui dispose d’un rétroéclairage avec une luminosité réglable) donne à la bibliothèque GBA un aspect plus net que jamais. Ajoutez une gamme de plaques frontales commutables et il a presque tout ce que vous attendez d’une console Nintendo: beauté, nouveauté et une bibliothèque de logiciels pour rivaliser avec le meilleur de n’importe quelle console jamais conçue.

Cependant, ses proportions réduites signifiaient que le matériel non essentiel devait être éjecté de la conception, il ne pouvait donc pas jouer aux logiciels originaux Game Boy et Game Boy Color. Et quiconque se plaint du petit texte dans les jeux Switch aurait besoin d’une loupe de bijoutier pour lire le texte de l’impressionnant catalogue de RPG de GBA. Là encore, nous ne pouvons pas imaginer que de nombreux joueurs aient l’endurance nécessaire pour jouer plus de trente minutes sur un micro de toute façon – toute personne de plus de six ans (ou avec des mains de taille normale à grande) succombera probablement à une douleur paralysante à la main et au poignet. dans quelques minutes.

Compte tenu de toutes les mises en garde de Micro, le magnifique GBA SP a toujours la prétention légitime d’être le « meilleur » Game Boy de tous les temps. L’AGS-101 (qui a été lancé en même temps que le Micro avec le rétroéclairage amélioré par rapport au SP d’origine) est toujours le moyen le meilleur et le plus pratique de jouer à votre bibliothèque Game Boy sur du matériel officiel, et sa conception à clapet évite à son écran d’obtenir rayé par les clés, les pièces de monnaie et autres détritus de poche. Malgré ses défauts, cependant, le Micro reste le Game Boy le plus convoité de tous les temps – si l’opinion de l’équipe Nintendo Life dans son ensemble est une indication, de toute façon.

© Nintendo Life© Nintendo Life© Nintendo Life© Nintendo Life

Nous avons vu le spiel de style «trois piliers» revenir des années plus tard avec le lancement de Switch; apparemment, la nouvelle console compléterait la 3DS plutôt que la remplacer. De toute évidence, Nintendo allait dire que – le matériel populaire et éprouvé continuera à être vendu indéfiniment comme alternative budgétaire tout le temps qu’il y aura de la demande. Même avec le succès fulgurant de Switch, la 3DS s’est toujours accrochée à la vie grâce à son prix compétitif et à son incroyable bibliothèque de logiciels. L’arrivée de Switch Lite, et le fait que Nintendo ait cessé de prévoir les ventes de matériel, signifie que le prédécesseur portable de Switch est enfin parti à la retraite et que la société n’a plus qu’un seul « pilier » de console, maintenant complété par un « pilier » mobile de profit »(Nintendo adore les piliers).

Il est tentant de voir la dernière itération de la famille de systèmes 3DS, la Nintendo 2DS XL, comme un équivalent moderne du Micro. C’est certainement un bon matériel, mais c’est beaucoup trop pratique – beaucoup trop sensé – pour être comparé à juste titre. Le Game Boy Micro représente Nintendo poussant une idée aux limites absolues du sens et de l’aspect pratique, une absurdité vraiment étonnante et déraisonnablement désirable. C’est Nintendo qui est plus Nintendo que jamais, et nous l’adorons.

Le fait que nous ne pouvons pas jouer à une Game Boy Micro sans développer de micro-fractures n’empêche pas les membres de Team NL de parler avec nostalgie de leur temps avec la console et de la berçant de temps en temps dans leurs paumes (et ceux d’entre nous qui ne se sont jamais déplacés. pour ramasser un Micro de plus en plus cher sur eBay de temps en temps).

Est-ce pratique? Certainement pas, mais sachez l’aspect pratique. Vous n’achetez pas une Ducati ou une Ferrari parce qu’elles sont pratiques. Est-ce une console que nous jouons souvent? Bon sang, non – nous ne pouvons pas survivre plus de quelques minutes en sa compagnie. Mais c’est toujours le kit le plus sexy que Nintendo ait jamais produit et nous aurons pour toujours un regard mélancolique et lointain dans nos yeux, et un peu chaud sous le col, à la mention de son nom.