Usine runique 5, le premier opus de la saga à arriver sur Nintendo Switch, sortira en 2021, donc pour réchauffer les moteurs et l’envie de planter et de combattre des monstres, nous avons de nouveaux détails et images sur l’hybride attendu entre JRPG et la gestion agricole.

À cette occasion, nous saurons certaines des nombreuses choses que nous pouvons faire dans ce prochain épisode, certains des personnages que nous rencontrerons et les détails sur le contenu de l’édition Premium Box, qui n’est pas à la portée de toutes les poches, mais qui ne peut pas être absent de toute collection.

Pour commencer et continuer avec ce qui est déjà une tradition, nous avons un protagoniste qui peut être un garçon ou une fille et qui après avoir perdu la mémoire Il s’est terminé à Rigbert, une ville en pleine nature et où tout le monde vit en paix. Une paix que nous défendrons avec nos camarades et que nous utiliserons pour mener certaines activités pendant que nous ne nous battons pas. Que peut-on faire que ce qui suit:

Vivre dans un monde fantastique:

Un RPG plein de choses à faire. Interagissez avec les villageois et trouvez l’amour. Il passe chaque jour à travailler à la ferme ou à pêcher. Utilisez les armes et la magie pour continuer votre aventure. Le jeu offre un design convivial et insouciant qui permet aux débutants de la série de profiter de ce monde.

Combat:

Des monstres grossiers vous attendent en dehors de la ville. Vous pouvez utiliser toutes sortes d’armes et de magie pour les gérer. Vous pouvez même combiner vos compétences avec celles de vos pairs.

Jour après jour:

Cultivez des légumes et des fruits à la ferme ou allez à la pêche. Sortez et parlez aux villageois pendant que vous profitez de la vie en ville.

Trouver l’amour:

Vous pouvez choisir entre être un garçon ou une fille. Si vous trouvez quelqu’un qui vous «baise», vous pouvez sortir avec quelqu’un, tomber amoureux et vous marier plus tard pour fonder une famille.

Accessible aux nouveaux joueurs:

Comme les précédents titres de Rune Factory, en Usine runique 5 il y a de nouvelles options et une histoire qui lui est propre. Vous n’avez pas besoin de connaissances préalables de la saga pour en profiter.

De plus, il existe des personnages secondaires qui vous aideront dans votre aventure ou que vous pouvez aider. Comme dans tous les jeux de la série, il est recommandé d’en rencontrer le plus possible pour obtenir une expérience complète. Certains d’entre eux sont:

Ares;

Un jeune homme qui perd la mémoire et se retrouve dans la ville rurale de Rigberth. En pensant aux personnes qui l’ont aidé, il devient apprenti à Seed pour protéger la paix. Il est très poli et ne peut ignorer ceux qui ont besoin d’aide. Il aime que les gens lui fassent confiance. C’est un peu une tête aérienne.

Alice:

Une jeune femme qui perd la mémoire et se retrouve dans la ville rurale de Rigberth. En pensant aux personnes qui l’ont aidée, elle devient l’apprentie de Seed pour protéger la paix. Elle est très polie et gentille, elle ne peut ignorer ceux qui ont besoin d’aide, même si cela pose un problème. Plein d’énergie et de positivité. C’est bien pour garder un œil sur la ville tout en s’y promenant.

Célibataire et célibataire

Plusieurs adorables filles célibataires qui attendent de vous rencontrer. Il y a aussi des gars célibataires et charmants, et si vous n’aimez aucun de ceux-ci, ceux qui sont disponibles ne sont pas tous ceux mentionnés ici, alors ne vous inquiétez pas. Pour l’instant, nous allons rencontrer:

Priscilla:

Une gentille fille qui brille comme le soleil (allez, c’est un ciel) qui vit à Rigberth depuis sa naissance. Il fait de nombreuses erreurs dans sa vie quotidienne, mais il est pardonné en raison de son charisme naturel. Parce qu’elle est toujours prête, vous pouvez lui faire confiance. Essayez de surmonter votre peur de quitter la ville, cela provoquera un certain incident.

Écarlate:

Une fille demi-elfe et membre de Seed, qui travaille actuellement loin de chez elle. Il cherche à suivre les traces de son père. Diligent et fait tout selon la procédure établie. Cela vous dérange lorsqu’une discussion n’est pas encore parvenue à sa conclusion et que quelqu’un change de sujet. Tête dure, mais avec des conflits pour savoir si cette façon d’être est correcte.

Martin:

Un jeune homme qui aspire à devenir l’apprenti d’un forgeron renommé. Il ne parle pas beaucoup et est fier de son travail, mais une rumeur veut qu’il ait secrètement des pseudonymes pour ses outils préférés. En raison de votre sincérité, il est très facile pour vous d’avoir des malentendus. Il pense toujours à votre travail, mais son monde changera lorsqu’il rencontrera le protagoniste.

Reinhard:

Un jeune chevalier qui a prêté allégeance au royaume de Nohrad. Talentueux et politiquement compétent, mais sa raison de visiter Rigberth est inconnue. Bien qu’obéissant, rationnel et intelligent, il n’oblige pas les autres à adopter ses valeurs ou sa façon de penser. Grâce à cela, vous gagnez la confiance du reste très facilement. Le protagoniste pourra faire ressortir une autre facette de lui.

Villageois

Des personnages qui vous aideront dans votre aventure et que vous rencontrerez au quotidien dans la ville. Ceux qui sont disponibles ne sont pas tous ceux mentionnés ici, alors ne vous inquiétez pas.

Pour l’instant, nous allons rencontrer:

Livia:

Chef du bureau de Rigberth de Seed. En plus de son apparence juvénile, il y a quelque chose en elle qui la fait paraître insaisissable et âgée. Elle est assez sévère lorsqu’elle parle, mais elle est toujours prête à aider les autres.

Gandage:

Inspecteur général des semences. Personnage clé de la consolidation de l’ordre public et de la création de Seed. Déteste le mal.

Oswald:

Chef d’un groupe de bandits composé de marginaux et de ceux qui n’ont nulle part où aller. On dit que là où il y a un «incident», il sera toujours impliqué.

Après cet examen de toutes les options et personnages qui Usine runique 5 a à offrir, il est temps de rencontrer la Premium Box Edition, une édition qui apporte plus d’une surprise et fera sûrement la joie de plus d’un fidèle adepte de la saga. Son contenu est le suivant:

Une copie du jeu pour Nintendo Switch. Une boîte spéciale illustrée par le concepteur du jeu, Minako Iwasaki. Livre d’art de 60 pages détaillant les personnages, les paramètres et plus encore. Sa couverture est illustrée par Minako Iwasaki. Rune Factory Memorial Sound Selection, un album qui comprend 15 chansons de la saga. Contenu téléchargeable pour Rune Factory 4, y compris divers ensembles de costumes pour les personnages du jeu.

N’oubliez pas que cette édition n’est actuellement confirmée que pour le marché japonais. il faudra donc attendre un peu plus longtemps pour voir si nous en recevrons enfin un similaire en Europe ou en Amérique. Usine runique 5 Il n’a toujours pas de date en Occident, mais au Japon, le prochain sera publié 20 mai 2021.

