Quand nous jouons, nous pensons nous amuser. Qu’il s’agisse de laisser notre imagination s’envoler, de dépasser nos limites ou de passer du temps avec nos proches (ou avec des inconnus qui ont les mêmes passe-temps), jouer nous relie et nous apprend que nous avons plus en commun que nous ne le pensons. C’est une réalité qui, cependant, est parfois difficile à trouver au point où se trouve l’industrie, où le «guerre de console»Est toujours présent et où il y a des gens qui attaquent systématiquement des jeux ou des systèmes pour appartenir à telle ou telle entreprise. Conscients de cette réalité, trois géants de l’industrie tels que Nintendo, Sony et Microsoft ont créé une alliance de s’opposer à ce type de toxicité et de travailler à faire du jeu vidéo un loisir sûr et sain, positif et respectueux.

Alors l’affirme Dave McCarthy, Corporate Vice President of Xbox Operations, dans le manifeste publié sur le site Xbox sous le titre Our Shared Commitment to Safer Gaming, qui a été partagé par, entre autres, Tom Warren. Les trois sociétés considèrent que la protection des joueurs nécessite une approche pluridisciplinaire, qui combine les avantages d’une technologie de pointe avec une communauté saine et une supervision experte. En travaillant ensemble avec le même objectif, ils entendent continuer à rechercher, faire évoluer et amplifier ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité des utilisateurs, en particulier des plus vulnérables [se refieren al público más joven].

Microsoft, Nintendo et Sony s’associent sur des directives communes pour rendre les jeux plus sûrs et moins toxiques https://t.co/OZeshhHHJf pic.twitter.com/UYUPZBKoe8 – Tom Warren (@tomwarren) 14 décembre 2020

Les principes qui guideront cette initiative sont les suivants:

Prévention: encourager les parents et les joueurs à comprendre et à contrôler les expériences de jeu

Ils fourniront aux parents les outils et les informations nécessaires pour créer des expériences de jeu appropriées pour leurs enfants. Ils vont promouvoir disponibilité de leurs instructions sur la sécurité via leurs plates-formes, services, pages Web et magasins physiques, et veillera à ce qu’ils soient utile et facile à comprendre. Ils informeront en permanence les parents et les joueurs de leurs codes de conduite et conditions d’utilisation. Ils investiront dans des technologies qui empêchent les comportements irresponsables et les contenus inappropriés avant que le joueur ne soit exposé à des dommages.

Collaboration: une alliance avec l’industrie, le droit et les communautés de jeu pour la sécurité

L’approche multidisciplinaire consiste à travailler avec des organisations, des régulateurs et des membres de l’industrie, avec les responsables de l’élaboration des lois et avec des experts pour développer des initiatives de sécurité en ligne. Au profit de l’industrie, ils lanceront des enquêtes communes. Ils considèrent que haine, harcèlement ou exploitation des joueurs, en particulier les plus jeunes, n’a pas de niche dans l’industrie, d’aucune manière. Ils collaboreront avec des agences de notation telles que l’ESRB ou le PEGI pour s’assurer que les jeux sont classés pour un public approprié. Ils travailleront avec la communauté des joueurs pour promouvoir des comportements sains et leur fournir des outils qui faciliter le signalement des utilisateurs irresponsables.

Responsabilité: Un engagement personnel pour faire de vos consoles un produit sûr

Ils faciliteront la tâche des utilisateurs signaler les violations des codes de conduite et, en plus d’éliminer ce contenu, ils prendront les mesures appropriées pour éviter que cela ne se reproduise, y compris la possibilité de restreindre l’accès de l’utilisateur fautif à ses services.

Ils acceptent de se conformer à la loi et de signaler les actions illégales. Ils informeront les joueurs qui risquent un danger imminent.

Ils publieront leurs règles et exigences afin que les joueurs qui ont été signalés comprennent pourquoi ils l’ont été et modifient leur comportement pour continuer à jouer sur leurs plateformes.

La protection des joueurs à l’ère numérique peut être un défi, c’est pourquoi cette collaboration rend l’alliance de toutes les entreprises pour travailler ensemble et améliorer la sécurité particulièrement significative.

