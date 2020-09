NA West a lancé la série de tournois DreamHack Online Open Fortnite de septembre, qui promettait 4 000 USD au premier gagnant.

La société de production suédoise, DreamHack, a commencé à distribuer 250 000 USD par mois aux trois principales régions compétitives de Fortnite en juillet. Le mois inaugural de la compétition a produit Liquid STRETCH, teeq et 100T Arkhram comme les premiers respectivement pour NA East, Europe et NA West. Le mois d’août a suivi avec Coop, k1nzell et 4DRStorm remportant la victoire dans leurs régions respectives.

Ce mois-ci a apporté une nouvelle saison de Fortnite et une toute nouvelle méta pour les joueurs à apprendre. Finie l’époque du lanceur Mythic Shockwave et du fusil à pompe chargé du kit. Désormais, les joueurs ont des super pouvoirs Marvel à exploiter et à utiliser à leur avantage. Avec une autre somme de 250 000 USD en jeu, voyons quel grand finaliste de NA West a remporté le championnat DreamHack Online Open de septembre.

Alliege revendique la victoire

1ER 🥇🥇🥇🥇 LETSGOOOOOOO (4000 $)

F / A BTW pic.twitter.com/RMOm0kw2oS – Alliege (@AIliege) 14 septembre 2020

Le joueur de contrôleur d’agent libre Alliege a battu ses 99 adversaires lors de la grande finale de NA West DreamHack. Il a franchi le seuil des 300 points, gagnant 305 points lors des six derniers matchs du tournoi. Bien qu’il n’ait pas terminé une Victory Royale, les quatre top 15 et 17 éliminations d’Alliege lui ont valu le tournoi. Lui et le vainqueur de juillet DreamHack 100T Arkhramn se sont disputés le classement, mais le match final d’Alliege a produit suffisamment de points pour remporter la compétition. L’agent libre de 15 ans a ajouté 4 K $ US à ses gains de carrière dans Fortnite.

5G Nach a terminé à la deuxième place avec 287 points. Nach a pris la première place dans l’avant-dernier match et a par la suite complété une cinquième place à cinq éliminations dans le dernier match. Son effort dans le match six a donné suffisamment de points pour le dépasser Arkhram au classement, lui rapportant ainsi 2K $. Bien qu’il ait mené une grande partie du tournoi, le cinquième match d’Arkhram a prouvé sa chute en réussissant à zéro point. Néanmoins, Arkhram continue de montrer ses compétences au plus haut niveau de NA West Fortnite et a gagné 1,8 K USD.

Classement final

Certains autres noms notables de NA West au sommet du classement incluent criizux, EP wavy, TurtleTavern, Lanjok et Reet. Plusieurs des meilleurs joueurs de NA East comme FaZe Dubs, TL Cented, OA Whofishy et Acorn se sont retrouvés dans le top 15. Voyez où tous les finalistes ont terminé dans le classement ci-dessous.

Vers la fin de l’émission, DreamHack a réussi à contacter Alliege pour une interview. Le joueur de 15 ans a expliqué que sa chute dans Retail Row avait joué en sa faveur car il jouait principalement pour les points de placement. Alliege a également eu du mal à jouer sur 60 ping et a quand même terminé le tournoi. Voir l’interview complète avec SanchoWest, MonsterDFace et HelloKittyLink ci-dessous:

Le Champ @AIliege partage ses impressions sur sa première victoire en tournoi! 🥇 # DHFNOpen pic.twitter.com/yPvsUO42DS – DreamHack Fortnite (@DreamHackFN) 14 septembre 2020

Félicitations à Alliege pour sa victoire et à tous les grands finalistes de NA West. La compétition DreamHack débute ce jeudi pour la partie NA Est.

Restez à l’écoute de ESTNN pour les mises à jour et les résultats plus tard cette semaine!

Image en vedette: DreamHack