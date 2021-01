Aujourd’hui 12 janvier Nintendo a décidé de nous donner plus d’une surprise. Après la vidéo tant attendue de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury qu’ils nous ont montré il y a quelques minutes, La société de Kyoto a annoncé une nouvelle édition de Nintendo Switch dédié au plombier moustachu qui nous a donné tant d’aventures en 35 ans. Avec ces deux annonces proposées aujourd’hui, le 35e anniversaire de Super Mario Bros est mis fin, le jeu qui a lancé un univers incroyable et vaste qui dure encore aujourd’hui, même en s’inspirant d’un parc d’attractions.

Une édition Nintendo Switch Mario pour terminer une belle année

Comme on l’a vu, cette nouvelle console arborera les couleurs caractéristiques du héros le plus polyvalent de la société de Kyoto. Édition Nintendo Switch Mario vous aurez les couleurs rouge et bleu dans toute sa finitionEn hommage au sauveur du Royaume Champignon, il comprendra également une couverture aux mêmes couleurs. La nouvelle console sera disponible à partir du 12 février, il peut donc devenir un cadeau parfait pour cette personne que vous aimez tant, car la Saint-Valentin approche à grands pas. Cette console, avec le jeu Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, et le remaster très attendu de Super Mario Galaxy 2, mettront la touche finale à une année consacrée à Super Mario, où nous avons pu profiter d’une excellente compilation de ses meilleurs titres 3D et d’un Game & Watch spécialement dédié à Mario.

La console Mario Edition #NintendoSwitch (rouge et bleu) sera mise en vente le 12 février. “Allons-y!” # SuperMario35 pic.twitter.com/LPTIdLGx0u – Nintendo Espagne (@NintendoES) 12 janvier 2021

Voir également

Aimez-vous cette nouvelle édition Nintendo Switch Mario? Préférez-vous une édition comme celle-ci ou avez-vous misé davantage sur une version pro de la console? Quel que soit votre cas, nous espérons que cette nouvelle console sera la première pierre à pouvoir voir à l’avenir de nouvelles éditions telles que The Legend of Zelda ou Pokémon, qui célèbrent respectivement leur 35e et 25e anniversaire cette année.

La source

en relation