Un nuage plane au-dessus des Avengers de Marvel. Depuis que le jeu d’action à la troisième personne a été confirmé comme étant un jeu en ligne de style Destiny, une question a persisté: à quel point regardons-nous? Marvel’s Avengers, officiellement sorti demain sur PlayStation 4, Xbox One et PC, est-il plus un travail sans fin qu’un jeu divertissant?

La réponse courte est «pas vraiment», du moins pas si vous vous concentrez au laser sur la campagne solo. La campagne est géniale et pas vraiment difficile. Mais, comme pour toutes les grandes questions sur les grands jeux, la réponse complète est plus complexe. Au-delà de l’histoire principale, il y a un fouillis de factions, de niveaux, d’options cosmétiques, de microtransactions, de quêtes secondaires et de contenu de fin de partie (désolé) à trier. Alors venez nous rassembler toutes les informations dont vous avez besoin.

Attendre. Campagne? Je pensais que c’était une fête de butin sur le thème des super-héros.

Oui, il y a une campagne et elle joue un rôle étonnamment important dans le jeu. Même si vous avez joué à la version bêta tous les trois week-ends, regardé tous les flux de « War Table » (y compris celui qui présentait une mission de campagne) et consommé chaque partie du blitz marketing avant le lancement, vous sous-estimeriez raisonnablement l’importance du histoire solo est.

Malgré tout le buzz sur les zones de guerre et les missions rejouables, la campagne est le principal attrait ici. Vous êtes même poussé vers lui depuis le saut. Lorsque vous démarrez le jeu, vous pouvez accéder directement à Avengers Initiative, le mode multijoueur, mais vous obtiendrez un avertissement contextuel vous suggérant de jouer d’abord à l’histoire solo. Sinon, il lit, vous rencontrerez de sérieux spoilers narratifs.

Heureusement, c’est une campagne formidable qui consiste en grande partie à rassembler une équipe dispersée des Avengers dans un combat contre la société perverse AIM. Le personnage principal de la campagne est Kamala Khan, alias Mme Marvel, bien que vous passiez également du temps à jouer avec d’autres Avengers.

Si vous définissez des objectifs et des missions principales, cela vous prendra environ 12 à 15 heures. S’attaquer aux objectifs secondaires et aux quêtes secondaires peut facilement pousser cela à 20 heures ou plus. Pour mettre les choses en perspective, la campagne à elle seule a une taille et une portée similaires aux jeux récents Tomb Raider du développeur Crystal Dynamics. (Vous pouvez en outre voir le cachet de ces jeux dans la façon dont Kamala se balance à travers les gouffres avec ses bras extensibles, une action qui se sent identique au fidèle grappin de Lara Croft.) Bien que tout cela s’inspire clairement des films de renom et de stars des Avengers. , l’histoire ici est tout à fait unique. C’est un peu comme jouer à travers un remix de Deadmau5 de l’univers cinématographique Marvel: vous pouvez entendre la même mélodie en dessous, mais c’est vraiment sa propre chose – et c’est vraiment une chose vraiment cool à cela.

Cela ne sonne pas si mal. Quelles sont les parties grindy?

Pour prendre la campagne dans le vide, Marvel’s Avengers n’est en aucun cas une mouture. Par rapport à d’autres jeux d’action à la troisième personne à gros budget, vous en avez pour votre argent. Mais une fois que vous vous aventurez au-delà du récit, vous entrez dans un royaume léger sur la motivation, mais plein de choses à améliorer. Décomposons-le.

Factions: Il y a deux factions dans Avengers de Marvel: les Inhumains et le SHIELD, qui correspondent tous deux à des espaces sociaux respectifs de style Destiny que je ne détaillerai pas par souci de spoilers. Chaque faction a son propre niveau de faction. Vous pouvez augmenter le niveau de votre faction en accomplissant des «missions» quotidiennes – des tâches telles que «vaincre 40 ennemis avec des attaques de mêlée» ou «terminer n’importe quelle mission de la zone de guerre» – qui accordent 200 points de faction par pièce. Vous pouvez également accomplir certaines quêtes qui vous indiquent, au fur et à mesure, combien de points de faction vous gagnez à l’avance. Plus le niveau de votre faction est élevé, plus vous pourrez acheter d’équipement dans la boutique de cette faction.

Chaque jour, le SHIELD et les Inhumains auront huit affectations à gagner. Étant donné que vous pouvez accepter 16 affectations à la fois et que les affectations non terminées s’évaporent simplement de votre journal, il n’y a aucune conséquence à tout prendre en même temps. Cette structure vous incite à commencer chaque session de jeu en visitant des espaces sociaux, en interagissant avec les coordinateurs de faction et en collectant un tas de travaux occupés.

Alisande Morales, la coordinatrice de la faction du SHIELD, vous donnera des missions quotidiennes. Capture d’écran: Square Enix / Kotaku

Niveaux de personnage: Tous les Avengers jouables ont leurs propres niveaux et barres d’expérience, ainsi que de multiples arbres de compétences, des arbres de compétences intimidants. L’arbre de compétences principal de Thor, par exemple, comprend plus de 30 compétences, tandis que son arbre de compétences de spécialité en compte 17 (dont six autres sont plus ou moins des mods de classe). Une fois que vous avez atteint le niveau 15, vous déverrouillez un troisième arbre de compétences, qui peut ensuite être utilisé pour personnaliser davantage les compétences débloquées dans le premier arbre. Après avoir battu la campagne, un seul de mes Avengers (Iron Man) était au niveau 15. Il n’y a actuellement aucun moyen de respecher les personnages, alors choisissez judicieusement vos allocations.

Cartes de défi: Chaque personnage a également quelque chose appelé une carte de défi – en gros, ce jeu prend une passe de combat. Ces cartes de défi sont totalement gratuites pour les personnages de lancement, mais cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas un slog. Chacun a 40 niveaux. À chaque niveau supérieur, vous gagnerez des objets cosmétiques (des choses comme des costumes ou des plaques signalétiques), des crédits (devise utilisée pour acheter des objets cosmétiques dans la boutique en ligne) ou des unités (devise du jeu utilisée pour acheter des objets cosmétiques dans le jeu. vendeurs). Ces cartes défi sont également spécifiques au personnage. Vous ne pourrez pas amener Black Widow au niveau 40 en incarnant Hulk.

Vous pouvez améliorer les cartes de défi en gagnant 200 points de défi, une tâche que vous accomplissez en éliminant des quêtes quotidiennes ou hebdomadaires en tant que certains personnages. Les quêtes quotidiennes, qui vous rapportent trois points de défi chacune, sont simples, généralement du type «vaincre 10 ennemis avec des attaques lourdes». Les quêtes hebdomadaires, tout aussi faciles à comprendre, nécessitent plus d’engagement. Vous devrez peut-être éliminer 50 ennemis avec des attaques héroïques ou éliminer 10 ennemis dans les airs. Vous gagnerez 11 points pour chaque quête hebdomadaire terminée.

S’il y a une chose à savoir sur les cartes de défi, c’est la suivante: vous ne pouvez pas les parcourir. Terminer chaque quête quotidienne et hebdomadaire vous rapportera 64 points de défi par semaine. À ce rythme, il vous faudrait plus d’un mois pour atteindre le niveau 40, et ce n’est que pour un personnage. Faire cela pour toute l’équipe serait probablement un deuxième travail.

Comment l’engrenage joue-t-il un rôle dans tout cela?

Comme Destiny, Borderlands et tous les autres jeux basés sur le butin de l’histoire, l’équipement de Marvel’s Avengers est codé par couleur. Vous trouvez du commun (blanc) et rare (vert) à peu près partout, et vous en aurez rapidement marre. Les trucs rares (bleus) et épiques (violets) sont plus difficiles à trouver; souvent, il est offert comme récompense pour avoir accompli des missions. Si vous avez de la chance, vous trouverez ou gagnerez du matériel légendaire (jaune). Seuls les vraiment dignes peuvent obtenir des objets exotiques (orange) pour leurs caches de butin.

L’équipement a un impact sur les statistiques traditionnelles. Équipez-vous d’un meilleur équipement, et vous frapperez plus fort, subirez moins de dégâts et deviendrez encore plus redoutable avec vos mouvements à distance. Mais chaque pièce d’équipement a également quelque chose appelé un niveau de puissance. (Les joueurs de Destiny reconnaîtront que ce système est similaire aux niveaux de lumière du premier jeu et aux niveaux de puissance du second.) Équipez des objets avec une puissance plus élevée et le niveau de puissance total de votre personnage augmentera.

Vous voudrez augmenter votre niveau de puissance avant de vous attaquer à cette mission. Capture d’écran: Square Enix / Kotaku

Le niveau traditionnel d’un personnage dicte plus ou moins quand il ouvrira ses compétences et gagnera des points de compétence. Le niveau de puissance est leur vraie cote et sert de raccourci facile pour les missions qui sont ou ne sont pas viables. À titre d’exemple extrême, un Thor avec un niveau de puissance de 20 serait écrasé en essayant de prendre le « Enter: The Avengers », qui a une puissance de mission de 125. Quelque chose comme « Stark Realities » (mission Power: 28) serait difficile, mais pas ingérable. Soit dit en passant, ces deux missions sont des missions de la fin du jeu. Ils jouent de la même manière que les missions de campagne principales – utilisent des super pouvoirs pour faire tomber les méchants dans la poussière – et se déroulent même sur les mêmes cartes. La différence est que vous vous retrouvez avec une escouade de quatre héros, qu’ils soient contrôlés par l’ordinateur ou par d’autres humains.

Vous accumulez du matériel dans les Avengers de Marvel à un rythme rapide et, par conséquent, passez beaucoup de temps à gérer votre inventaire, à mélanger et à faire correspondre et à échanger des éléments à votre guise tout en supprimant ceux qui ne le font pas. Vous pouvez également améliorer n’importe quel équipement en dépensant des ressources dans le jeu – des trucs avec une terminologie de bande dessinée appropriée, comme des nanites ou des polychorons – pour augmenter sa puissance. Ajoutez à cela le fait que vous ne pouvez contenir que neuf pièces d’équipement pour chacune des quatre catégories, et vous pouvez voir à quel point cela devient un acte de jonglerie.

En d’autres termes, oui, c’est un jeu de butin.

Y a-t-il des microtransactions? J’ai entendu dire qu’il y avait des microtransactions.

Vous avez bien entendu. Marvel’s Avengers a des microtransactions.

Je n’aime pas les microtransactions.

Personne ne le fait. Mais vous serez heureux d’entendre que les microtransactions dans Marvel’s Avengers sont relativement non invasives. Pour commencer, vous ne pouvez acheter que des tenues plus raffinées et d’autres options cosmétiques. Vous ne pouvez pas payer votre chemin vers un plus super-héros. Toutes les compétences et tous les équipements améliorant les statistiques sont acquis grâce aux moyens traditionnels d’ouvrir des coffres, de battre des méchants, de terminer des missions et de visiter des vendeurs en jeu. Pour un autre, ils ne sont pas essentiels. Tout ce que vous pouvez acheter avec des microtransactions, vous pouvez gagner en jouant au jeu. Remettre de l’argent ne fait qu’accélérer le processus.

Pour le moment, il n’ya qu’une chose que vous pouvez acheter dans le département des microtransactions: les crédits. Comme mentionné, vous pouvez dépenser ces crédits pour des options cosmétiques personnalisées: émoticônes, plaques signalétiques et tenues. Vous pouvez également dépenser des crédits pour avancer artificiellement grâce aux cartes de défi, qui à leur tour vous rapporteront de petits lots de crédits en cours de route, mais à un coût irrécupérable. En fin de compte, vous perdez. Pour les curieux, voici une plongée plus profonde:

Ok, alors quel est le verdict?

Marvel’s Avengers a certainement tous les ingrédients d’un jeu cyclique. Voici un exemple: en fin de partie, il y a une mission avec trois tâches qui, sur papier, ressemblent à la recette de Martha’s Stewart Living pour une «mouture répétitive et sans âme». Tout d’abord, vous devez parcourir 20 puces mémoire d’ennemis robotiques. Ensuite, vous devez éliminer 30 Gardiens, un ennemi fourrager de bas niveau. Pour conclure, vous devez terminer une mission de sabotage. Tout cela peut sembler fastidieux, mais la vérité est que vous éliminerez les deux premières tâches en jouant simplement comme vous le faites. Vous finirez par jouer également une mission de sabotage, car tous les types de missions sont amusants. C’est le type de mouture qui se terminera automatiquement pendant que vous jouez au jeu.

Une fois l’histoire terminée, vous ne pouvez pas, pour autant que je sache, rejouer les missions de la campagne. À ce stade, vous pouvez éponger toutes les quêtes secondaires que vous avez peut-être manquées. (Tous les Avengers actuellement jouables ont leurs propres intrigues miniatures qui sont excellentes mais faciles à manquer.) Ou vous pouvez sauter dans l’une des missions rejouables de War Zone avec trois Avengers contrôlés par ordinateur ou par l’homme. Le but, alors, est d’augmenter votre niveau de puissance aussi haut que possible.

À vrai dire, depuis la fin de la campagne, je me suis retrouvé à jouer le jeu différemment. Au lieu de simplement jouer pour jouer, je recherche maintenant des zones de guerre qui offrent des équipements épiques plutôt que des équipements rares. Si une quête quotidienne veut que j’élimine 15 ennemis avec des attaques puissantes, je modifierai temporairement mon style de jeu pour le faire. C’est tout, par définition, une mouture. Mais la boucle de gameplay de base est si engageante que, pour ma part, je ne le remarque ni ne me dérange.

Encore.

