Nouveaux navires pour voler, affronter les améliorations de l’IA, les raffineries et plus encore ajoutés

Jeux Cloud Imperium annonce la première de la nouvelle mise à jour de Star Citizen, et le fait de la meilleure façon possible: avec un nouvelle bande-annonce de gameplay de la mise à jour. Le fait est que Star Citizen – Alpha 3.12: Assaut sur Stanton Il est maintenant disponible, une mise à jour pleine de nouvelles et d’améliorations pour les pilotes spatiaux de cette aventure, comme indiqué dans les notes de mise à jour.

D’une part, nous avons le nouvelles raffineries, disponible dans certaines stations spatiales de Stanton, pour le raffinage des matières premières en articles de meilleure qualité. Ils sont également introduits améliorations majeures de l’IA et la réactivité du vaisseau spatial UEE, ainsi que “la nouvelle technologie de cloud spatial”, déclare le directeur Chris Roberts dans un communiqué de presse, qui sont particulièrement utiles pour se cacher.

Il y a également des améliorations aux environnements planétaires, ainsi que nouveaux navires à monter: l’Esperia Talon et sa variante Shrike. Mais le point fort de tout est que la mise à jour 3.12 du jeu implémente la structure nécessaire à l’arrivée du événements dynamiques à Star Citizen, et les responsables promettent de fournir plus d’informations à ce sujet sous peu. “Nous allons commencer le premier événement dynamique Pendant Noël, et nous prévoyons des événements plus dynamiques dans l’espace et sur les planètes pour les années à venir », déclare Roberts.

Comme nous l’avions prévu, cette mise à jour ajoute également la prise en charge de Tobii Eye Tracking dans le jeu. Star Citizen continue de travailler sur son Alpha actuel, après avoir appris que le jeu dépasse les 300 millions de dollars levés pour son développement par les joueurs.

