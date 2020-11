Imaginez acheter votre PlayStation 5 ou Xbox Series X sur Amazon, en attendant que le livreur arrive et … surprise! S’il s’avère que Super Mario vous l’apporte! Et non, ce n’est pas que le plombier se soit mis au clair pour obtenir des pièces supplémentaires (ce sera gourmand!), Mais que Nintendo s’est associé au site de magasinage en ligne de renommée mondiale pour une campagne très spéciale mettant en vedette le personnage vedette du grand. N.

C’est un autre des mouvements de la société japonaise pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario Bros., et se compose de un nombre spécifique de box dédiés à Mario (et Luigi) qui seront distribués aléatoirement parmi les clients Amazon, pour le moment qu’on ne sait qu’aux États-Unis, on ne sait donc pas si l’initiative atteindra d’autres magasins de la planète. Mais comment savoir s’il vous parviendra ou non? Comme nous l’avons dit, c’est totalement surprenant, et tant que les stocks sont épuisés, il n’a pas été indiqué s’il y en a 100 ou 100 000, pour dire quelques nombres aléatoires. Comme vous pouvez le voir sur l’image, ils seront de différentes tailles et avec des styles variés, du style le plus classique et 2D, au dernier design de ces personnages bien-aimés dans leur version 3D.

Voir également

Le partenariat avec Amazon ne se limite pas aux box, car une autre initiative liée dans ce cas à My Nintendo a été lancée. Grâce à un site Web spécial d’Amazon pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario Bros., les clients de la filiale américaine peuvent gagner 100 points platine grâce au programme My Nintendo. En outre, il comprend une composition qui retrace la vie de notre héros depuis le début, reliant certains des produits les plus récents, tels que Super Mario Odyssey, Super Mario 3D All-Stars ou Mario Kart Live: Home Circuit, ou certains sans atteindre le marché. , comme l’imminent Game & Watch: Super Mario Bros.ou Super Mario 3D World + Bowser Fury prévu pour février 2021.

Cela pourrait t’intéresser