Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’expérience de livraison de console de nouvelle génération a été un cauchemar au Royaume-Uni. Beaucoup ont reçu des produits comme de la nourriture pour chats à la place de la console; tandis que d’autres n’ont même pas mis la main sur le peloton. Heureusement, la personne responsable de l’un de ces cas a déjà été retrouvée. Il s’agit d’un pilote qui a volé la PlayStation 5 qu’un jeune homme s’attendait à recevoir le jour de son anniversaire.

Comme le raconte Eurogamer, Jenni Walker, une mère vivant dans l’Oxfordshire, a utilisé des images de son circuit de caméra de sécurité comme preuve d’un vol. Elle y montrait comment le livreur d’Amazon avait pris la PlayStation 5 qu’elle avait achetée comme cadeau d’anniversaire pour son fils, ainsi que d’autres forfaits. Après un certain temps, le conducteur est revenu avec une énorme boîte, qui était vraisemblablement la PS5, et est parti.

Compte tenu de cela, Walker et son mari ont contacté Amazon UK. Au départ, la société avait assuré qu’elle enquêterait sur l’affaire et qu’elle comptait livrer un remplaçant. Ce dernier n’était pas possible en raison des problèmes de disponibilité de la PlayStation 5, ils ont donc finalement reçu un remboursement.

En guise de compensation, Amazon lui a d’abord offert un bonus de 5 £ GBP, qui a ensuite été augmenté à 50 £ GBP.

Il faut noter qu’avec le remboursement et le bonus, Walker et son fils sont à la recherche d’une nouvelle PlayStation 5. Cependant, la trouver ne sera pas facile, puisque la console est épuisée et que de nombreuses unités sont uniquement destinées à la revente.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Un groupe de revendeurs prétend avoir plus de 3000 PS5

Le responsable sera puni

Ce n’était pas tout, puisque la fille de Walker s’est rendue au centre de distribution d’Amazon et a montré les images au chef de famille. Le sujet a confirmé que la personne qui conduisait avec la console coûteuse est son employé. Il a également assuré qu’il le licencierait.

Confirmant cette histoire, nous avons une déclaration qu’Amazon UK a envoyée à Oxford Mail, dans laquelle ils garantissent que le responsable ne sera plus chargé de livrer les colis pour l’entreprise.

«Nous avons des normes élevées pour notre service de livraison et la façon dont nous servons les clients. Le partenaire de livraison ne livrera plus du côté d’Amazon », a noté la société de vente Internet.

Trouver: Zlatan Ibrahimovic donne des consoles PlayStation 5 à ses coéquipiers de l’AC Milan

Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Avez-vous entendu quelque chose de similaire? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à PlayStation 5.