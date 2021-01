L’entreprise informatique Razer a profité du CES 2021 pour montrer un projet qui, pour l’instant, est un prototype conceptuel.

C’est l’une des choses que de nombreux utilisateurs soupçonnaient de se produire et c’est déjà une réalité. le masques Ils sont déjà devenus un autre complément à nos vies en raison de la crise sanitaire que nous traversons en raison du coronavirus. Les magasins ont été réinventés pour vendre cet objet qui peut aider à sauver de nombreuses personnes; et les entreprises informatiques font de même. L’exemple de ceci est Razer, qui a mis de côté sa gamme de claviers, souris et autres articles liés au monde de Jeux sur PC, pour présenter vos masques avec un éclairage RVB.

C’est dans le cadre de l’événement CES 2021 où ils ont officiellement présenté les masques appelés Projet Hazel. Razer décrit cet article, destiné aux joueurs du monde entier, comme «les masques faciaux les plus intelligents au monde». Bien que, avant de se plonger dans ses caractéristiques, il faut préciser qu’il s’agit d’un prototype.

Razer a présenté son idée de masques N95 avec éclairage RVBIls sont sur Masques N95, un modèle dont vous avez entendu parler à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois. Il dispose de deux filtres qui traitent l’air d’entrée et de sortie, donc ils font leur travail éviter d’infecter et d’être infecté, qui est vraiment la chose la plus importante. Sa partie centrale est transparente, ce qui permet de voir la bouche de ceux qui la portent, elle conviendrait donc également aux personnes ayant des problèmes d’audition.

La partie la plus gamer vient du Éclairage RVB caractéristique de toute configuration informatique qui se respecte, dont la fonction est non seulement décorative et personnalisable, mais indique également la charge de la batterie du masque, qui dispose également d’une base de chargement dans le pack. Le masque s’allume automatiquement lorsqu’il fait sombre à l’extérieur.

