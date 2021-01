Vous souvenez-vous de Canyne de la peluche Monster Hunter Rise? Mais comment pouvez-vous ne pas vous souvenir! Si vous le vouliez depuis le jour où il a été annoncé … comme quelque chose d’exclusif à réserver au Japon. OH JAPON! Ils gardent toujours le meilleur. Le fait est qu’il n’y a sûrement pas peu de Japonais qui veulent aussi s’en emparer, étant donné la limitation du «animal en peluche» géant. Et voici une autre chose qui peut aussi vous donner envie de … Pouvez-vous imaginer des figurines amiibo Monster Hunter Rise dorées? D’or!? Enfin, presque, presque.

Nous ne sommes pas rares à aspirer à vous …

Le Monster Hunter Rise Gold Amiibo de la promo 7-Eleven

À compter du lundi 25 janvier 2021 et se terminant le dimanche 11 avril de cette année, sélection de chaînes de magasins 7-Eleven au Japon aura un Campagne de précommande de la version numérique de Monster Hunter Rise. Les Japonais qui précommanderont leur jeu pendant cette période recevront un code de téléchargement avec lequel ils recevront 7 objets sur un total de 11 disponibles pour ce titre (nous ne savons pas s’il s’agit de packs de potions, de sphères d’armure ou autres, ou de quelque chose de plus exclusif), faisant référence au nom de cette chaîne de supermarchés populaire. Le truc ne s’arrête pas là, car ils recevront également un ticket pour participer à un en particulier loterie qui aura 711 prix, parmi eux certains Figurines amiibo Monster Hunter Rise en édition limitée de Magnamalo, Canyne et Felyne plaquées or.

En ce moment, il y a beaucoup de détails dans l’air sur cette campagne entre Capcom et 7-Eleven, y compris les chiffres que vous pouvez voir dans l’image au-dessus de ces lignes sont provisoires, c’est-à-dire des maquettes pour montrer à quoi elles ressembleraient, de sorte que le résultat final pourrait varier. Le nombre d’amiibo plaqué or Monster Hunter Rise qui seront mis à disposition dans le cadre de cette promotion est également inconnu, mais tous ceux qui y participeront recevront un fond d’écran pour le téléphone portable en cadeau comme celui que vous verrez après ce paragraphe Uniquement sans la balise “SAMPLE”, bien sûr.

Oh ouais, ce que Capcom aime l’amiibo doré! Qui d’ailleurs, ils ne sont pas les premiers de Monster Hunter, et ceux-ci ne seront peut-être pas les derniers, à recevoir un traitement similaire, puisque les Monster Hunter Stories sont devenus le trophée d’argent et d’or du Monster Hunter Championship 2017.

