Quelque chose d’intéressant se passe ces derniers mois dans l’industrie du jeu vidéo: divers jeux indépendants attirent fortement l’attention des joueurs, comme Fall Guys et Among Us. C’est précisément ce dernier titre qui compte désormais un grand nombre d’utilisateurs actifs. Avec un grand succès, il est normal que les joueurs veuillent acheter des produits qui y sont liés et, si vous en faites partie, sachez qu’il existe un magasin de jeux officiel avec beaucoup de marchandises.

Le développeur et distributeur de Among Us, InnerSloth, a une boutique en ligne officielle où divers produits Among Us sont vendus et la meilleure partie est qu’il a des expéditions partout dans le monde. Au moment d’écrire ces lignes, il y a 6 chemises avec des designs différents que les fans du jeu voudront sûrement. En outre, dans le catalogue se trouve un animal en peluche de l’un des membres de l’équipage.

Dans le cas où vous l’avez manqué: des millions de joueurs jouent simultanément parmi nous.

Il sera difficile d’obtenir les articles en ce moment

La mauvaise nouvelle est que le jeu devient un phénomène de popularité car il n’y a plus de stock d’aucun des produits du catalogue. Les articles étaient en pré-vente il y a quelques jours, mais tout s’est rapidement épuisé. Jusqu’à présent, il n’y a aucune information sur le moment où il sera possible de les supprimer à nouveau.

Cependant, il est très probable que les produits seront bientôt disponibles en précommande, donc si vous avez aimé l’un d’entre eux, vous devrez garder un œil sur la boutique en ligne officielle de l’étude pour en obtenir un avant qu’ils ne soient à nouveau épuisés.

InnerSloth a initialement commenté qu’aucun de ces articles n’est en édition limitée, ils s’attendent donc à ce que le magasin soit réapprovisionné à l’avenir. La même chose se produira avec la peluche Crewmate, et elle a même révélé qu’elle pouvait être de différentes couleurs.

En attendant, nous vous laissons une galerie des articles qui étaient en prévente.

Ceci est le catalogue de produits officiel Among Us

Êtes-vous fan de Among Us? Lequel des produits avez-vous le plus aimé? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous avez déjà eu l’opportunité de jouer parmi nous, vous serez intéressé de savoir qu’InnerSloth travaille déjà sur une suite, qui sera gratuite et pourrait arriver dans quelques mois.

Parmi nous est disponible sur PC et mobile. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant cette page.

