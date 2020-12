Le triomphe indépendant le plus inattendu de l’année est désormais disponible sur Xbox Game Pass pour PC.

L’une des grandes vertus du Xbox Game Pass est la grande variété de jeux que propose son catalogue, et jusqu’en décembre, le Service Microsoft a ajouté à sa version PC l’un des jeux indépendants les plus réussis de l’année: Among Us. Une inclusion qui s’accompagne d’autres jeux tels que Skyrim ou Code Vein, qui rejoindront également en décembre. Cependant, dans InnerSloth ils avaient encore une annonce prête.

Et c’est que parmi nous pense faire le saut aux consoles Xbox en 2021. Comme l’a confirmé l’étude via Twitter, sa proposition sociale de tâches, astuces et coups de vadrouille sera disponible sur les consoles Xbox à un moment donné à préciser l’année prochaine: “Xbox, nous ne pouvons pas attendre pour nous rejoindre en tant que membres d’équipage. Vous pouvez vous tenir la main alors que nous entrons ensemble dans la salle d’électricité », explique l’étude.

Dans le portail d’actualités Xbox, ils développent brièvement ces informations, où ils ajoutent que le jeu ne sera pas seulement disponible sur Xbox One et Xbox Series X et S, mais sera également inclus à l’intérieur du Xbox Game Pass pour les consoles. Il faut mentionner que ce n’est pas le premier port de parmi nous pour les consoles, où le dernier Nintendo Indie World a été accompagné de la sortie de Among Us sur Nintendo Switch.

Le jeu sera-t-il également disponible sur les plates-formes PlayStation à l’avenir? Dans tout les cas, la variété des plateformes proposées Now Among Us n’est rien de plus qu’un échantillon du grand succès qu’a remporté ce titre initialement publié en 2018. Non seulement il est l’un des 10 jeux les plus recherchés sur Google de l’année, mais il a également dépassé les 200 millions de téléchargements avec facilité après explosion de popularité qui vivait en été. Un succès qui, en fait, les a amenés à annuler Among Us 2 pour se concentrer sur cette tranche.

