Bien qu’il s’agisse d’un titre qui existe déjà depuis quelques années, le studio connaît actuellement le succès de son travail. On le voit actuellement avec un record d’activité avec un pic qui atteint près de 125 000 joueurs sur la plateforme Valve. Une réussite qui, pour le moment, ne semble pas vouloir tomber. Bien que cela ne signifie pas que les plans de l’entreprise continue de viser encore plus haut.

Grâce à un publier sur votre blog, l’étude a confirmé qu’ils développaient déjà une suite. En cela, ils expliquent les grandes difficultés rencontrées avec le jeu original pour pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités et du contenu, donc sa suite signifie réduire vos pertes car ils soulignent qu’il est complexe de pouvoir ajouter du nouveau contenu sans détruire le contenu existant. En fait, ils mentionnent qu’ils ont peur d’ajouter de nouvelles fonctionnalités car c’est un jeu très fragile, il leur est donc plus facile de créer un nouveau jeu.

Parmi nous | Innersloth

De cette façon, ils soulignent que Among Us 2 est une évolution de l’original qui maintiendra sa fraîcheur et sa simplicité, bien que oui, ajoutant des nouvelles intéressantes. Ils mentionnent que maintenant il sera possible de profiter de parties de 12 et 15 joueurs afin d’équilibrer le fait qu’il y a trois traîtres par groupe. D’un autre côté, ils soulignent qu’il y aura une amélioration de l’aspect social pour rendre beaucoup plus facile la création de groupes entre amis.

Mais les astuces ne seront pas enregistrées, mais le titre ajoutera de nouveaux outils pour les détecter et les signaler. Tout cela accompagné de nouveaux rôles pour le jeu et toutes sortes de surprises que l’étude a dans sa manche. Et si tout cela ne semble pas suffisant, il est temps de savoir que pour ceux qui détiennent actuellement le titre, ils pourront acquérir la suite à un prix intéressant. Bien sûr, en garantissant à tout moment que le premier titre restera en vie tant que les joueurs continueront à apprécier ce travail.