Le succès de Among Us est toujours très présent dans le monde des jeux vidéo. Et ce n’est pas surprenant puisque le jeu parvient à attirer des joueurs du monde entier pour tester leurs compétences de toutes les manières possibles. Pensez-vous que vous pouvez être un bon imposteur? C’est le moment de le prouver, surtout maintenant que l’entreprise a mis à jour ses travaux pour rendez-le un peu plus excitant.

Dans cette mise à jour, nous avons non seulement trouvé des améliorations intéressantes et des corrections de certains problèmes, mais elle a également ajouté des nouvelles intéressantes qui ils rendront le jeu beaucoup plus intéressant. Après tout, l’intention du studio est d’assurer la meilleure expérience aux joueurs, nous avons donc de petits avantages devant nous qui peuvent rendre le jeu avec l’imposteur encore plus excitant.

Actuellement il sera possible à l’imposteur de cacher les flèches de la tâche au moment où vous sabotez les communications. Mais non seulement cela, mais aussi le voyant de communication rouge ne répondra plus immédiatement à la bonne position. Une série de nouveautés qui semblent aller de pair avec l’arrivée prochaine de la nouvelle carte le 10 décembre.

Parmi nous est un succès imparable. Le jeu indépendant propose actuellement une nomination aux Game Awards Et le fait est que, bien que sa première ait eu lieu il y a quelques années, son succès continue de croître aujourd’hui. Nous sommes donc confrontés à un titre qui a réussi à atteindre le sommet tant sur PC que sur appareils mobiles en étant disponible sur Android et iOS.