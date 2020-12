Si, il y a quelques jours, nous étions sans voix avec le arrivée de Among Us sur Nintendo Switch, l’entreprise a montré que ceux-ci ne se sont pas terminés aussi facilement. Après tout, la société souhaite continuer à offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, de sorte qu’ils continuent d’élargir les offres disponibles pour atteindre une base de joueurs encore plus large.

S’il est vrai que Among Us existe depuis quelques années maintenant, son grand décollage a eu lieu cette année, où il a atteint une base de joueurs actifs enviable. Par conséquent, il n’est pas surprenant que des entreprises comme Microsoft se soient intéressées et aient fini par intégrer ce grand travail lui-même.u Service d’abonnement Xbox Game Pass, oui, pour le moment limité au PC.

Mais nous avons de bonnes nouvelles pour les joueurs Xbox et c’est, comme le confirme l’étude, la sortie de la console est prévue pour 2021. C’est donc le moment idéal pour que les joueurs profitent de la meilleure expérience possible, avec certaines nouveautés qui seront ajustées au gameplay sur les consoles, l’un des points qui a le plus concerné l’étude.

Parmi nous est actuellement disponible sur PC, Nintendo Switch, Android et iOS. C’est l’une des grandes propositions qui représente une révolution pour les joueurs en leur proposant d’essayer de découvrir qui est le grand imposteur au milieu de tous les innocents. Tout cela en essayant d’empêcher l’imposteur d’éliminer toutes ses victimes tant que la partie dure.