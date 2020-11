Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Parmi nous est l’un des grands succès de 2020 et InnerSloth ne veut pas que son bon moment se termine. C’est pourquoi il prévoit déjà plusieurs nouveautés et l’une d’entre elles est d’inclure des traductions dans plus de langues afin de conquérir une grande partie du monde.

Dans leur nouveau compte Twitter, InnerSloth a révélé qu’ils travaillaient sur différentes nouvelles pour Among Us. L’une d’elles consiste à adapter le jeu à de nouvelles langues afin qu’il puisse être apprécié par plus de personnes dans différentes parties du monde.

Mais quels sont les plans de localisation? Ajoutez plus d’options de langue en plus des 5 qui sont présentes dans le jeu. Ainsi, Among Us sera bientôt disponible dans les langues suivantes:

Anglais Français Italien Allemand Espagnol (Européen et Amérique Latine) Néerlandais Russe Portugais (Brésilien et Européen) Japonais Coréen Philippin

Deuxièmement … 💬 Langues 💬 Voici la liste des tâches pour nous: anglais, français, italien, allemand, espagnol UE et LA, néerlandais, russe, BR et UE portugais, japonais, coréen, FIlipino (Bisaya). Plus de langues à venir, mais c’est l’objectif pour le moment! ok byeeeeeeeeeeee 🚀 – Parmi nous 🙏 week-end !! ne me laisse pas répondre plz lol (@AmongUsGame) 19 novembre 2020

Il est important de noter qu’InnerSloth prévoit d’implémenter plus de langues dans Among Us. Cela dit, pour le moment vous donnez la priorité aux autres langues.

Bien que cela soit peu pertinent pour les joueurs d’Amérique latine (parmi nous est déjà disponible en espagnol), cela sera très utile pour les joueurs d’autres régions). Surtout au Japon, un pays où la communauté joue parmi nous même si ce n’est pas dans leur langue maternelle. Ainsi, ce sera un patch qui ouvrira les portes à plus d’utilisateurs dans ce pays.

Parmi nous est disponible pour les appareils iOS et Android en tant que jeu gratuit avec des publicités. D’autre part, vous pouvez également l’acheter sur PC via Steam et profiter de sa version complète sans publicité.

