Malgré un court délai, la nouvelle extension de World of Warcraft: Shadowlands est suffisamment convaincante pour supporter l’attente, et nous ne sommes plus qu’à quelques jours de son arrivée. Blizard prépare donc le terrain avec toutes sortes de matériel promotionnel et cette fois c’est au tour d’une proposition intéressante et définitivement différente de ce qui est habituel.

À travers un communiqué de presse, Blizzard a présenté 2 nouvelles vidéos avec lesquelles il accueille World of Warcraft: Shadowlands d’une manière différente puisque les deux tournent autour de toutes sortes de références culturelles et ludiques liées à la franchise qu’il possède déjà. une place gagnée dans l’histoire de l’industrie. Ce matériel, présenté sous forme de bande dessinée, est le résultat d’une collaboration entre Blizzard, Viacom International, Porta dos Fundos et Touché Films, qui étaient en charge de capturer cette perspective différente du jeu PC à succès.

Découvrez-les ci-dessous:

Ces productions s’ajoutent à la campagne promotionnelle de World of Warcraft: Shadowlands, une extension qui arrivera le 23 novembre, et qui propose actuellement une série de courts métrages qui nous donnent le contexte dans lequel se déroulent l’histoire et les événements du nouvel opus: Afterlives .

World of Warcraft: Shadowlands fera ses débuts dans quelques jours et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes.

