Une académie ne peut pas développer les activités pédagogiques auxquelles elle se consacre sans direction et sans ses professeurs … Et il en va de même avec Top Gamers Academy! L’adresse du premier talent de réalité de jeu au monde Les enseignants ont confirmé qu’ils donneront toutes les clés aux candidats pendant leur séjour à l’académie.

Comment pourrait-il en être autrement, les trois noms sont de grandes connaissances du jeu et du monde du compétitions eSports Le plus important au monde. Les 21 candidats seront très bien guidés pendant les huit semaines qu’ils passeront, espérons-le, au sein de l’académie.

Ana Olivera sera la directrice de la Top Gamers Academy Academy. Le joueur professionnel, mieux connu sous le nom d’Anouc, a été l’un des grands pionniers de l’eSport, restant sur la liste des meilleurs joueurs de Quake et Counter pour 10 ans. Cela lui a permis de signer pour certaines des équipes eSports les plus reconnues, telles que SK et fnatic. Ana Olivera observe le secteur changer depuis des années, ce qui sera d’une grande aide pour les candidats, étant en mesure d’offrir de nombreux conseils utiles en raison de sa vaste expérience en communication, gestion d’équipe, contenu, etc.

Fortnite | Jeux épiques

Lucas Ordoñez sera le professeur Gran Turismo. Son nom vous semble sûrement familier, puisqu’il a été l’un des premiers grands noms de notre pays à simracing. Ses bonnes mains devant une voiture virtuelle l’ont amené à faire le saut vers une vraie voiture de course. En 2011, il a réalisé son rêve depuis qu’il était petit garçon en compétition de karting: a pris le podium aux 24 Heures du Mans, en prenant la deuxième place. Lucas est devenu le premier vainqueur de la GT Academy de Gran Turismo et a réalisé son rêve … Quel meilleur exemple les espoirs peuvent-ils demander? Lucas est actuellement le commentateur officiel de Gran Turismo aux Championnats FIA Gran Turismo, donc ils ne seront pas non plus mal à l’aise pour des conseils de casting.

Suja sera le professeur de Fortnite, probablement l’un des grands jeux du moment et l’un des titres que les aspirants doivent certainement maîtriser. Il connaît le monde de l’eSport de manière large, avec plus de 4 ans d’expérience centrée sur le monde audiovisuel sur Internet. Le casting apprendra également aux concurrents comment diffuser des tournois en direct., une compétence qu’il mettra en pratique chaque semaine à la Top Gamers Academy.